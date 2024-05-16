В Швейцарии могут отказаться от запрета на экспорт оружия в воюющие страны

ЦАМТО, 15 мая. Швейцарские власти начинают консультации до сентября, чтобы иметь возможность отменить запрет на экспорт оружия в воюющие страны в "исключительных обстоятельствах", "не нарушая права на нейтралитет".

Об этом, как передает "РИА Новости", говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны.

Как напоминает агентство, в мае 2023 года комиссия по политике безопасности Совета кантонов (сената) Швейцарии предложила внести новую статью 22b в закон о военном имуществе (LFMG), позволяющую правительству страны отступать от критериев, которым должно соответствовать государство, чтобы Швейцария могла экспортировать оружие в воюющие страны. В августе правительство поддержало эту инициативу. В ноябре Комиссия по политике безопасности большой палаты парламента Швейцарии проголосовала за эту поправку, которая не сможет применяться к Украине.

"Федеральный совет 15 мая 2024 года открыл процедуру консультаций по внесению поправок в федеральный закон о военном имуществе (LFMG). В нем вводится новая статья, предоставляющая Федеральному совету исключительную юрисдикцию, которая позволяет ему в исключительных обстоятельствах отклоняться от критериев разрешения экспорта оружия, когда этого требуют существенные интересы внешней политики или безопасности. Федеральный совет по-прежнему будет нести ответственность за соблюдение международных обязательств Швейцарии, в частности, закона о нейтралитете", – говорится в документе.