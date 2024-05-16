Блинкен считает, что Киев пойдет на переговоры, если Москва покажет "заинтересованность"

Госсекретарь США отметил, что решение о переговорах "должна принять Украина"

ВАШИНГТОН, 15 мая. /ТАСС/. Украина может пойти на переговоры с Россией по урегулированию конфликта, если Москва покажет "заинтересованность" в этом. С таким утверждением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве.

"Если [президент России Владимир] Путин покажет серьезную заинтересованность в переговорах, я уверен, Украина ответит на это", - сказал он. По его словам, сейчас Москва якобы не готова к этому.

Госсекретарь добавил, что решение о переговорах "должна принять Украина".

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что страны Запада используют слова о мире в качестве информационной маскировки своих истинных стремлений. Она отметила отсутствие сигналов о том, что "коллективный Запад действительно рассматривает мир в регионе (на Украине - прим. ТАСС) в качестве своей цели".

Путин в интервью китайскому агентству Синьхуа, текст которого опубликован 15 мая на сайте Кремля, заявил, что РФ открыта к диалогу по Украине для мирного урегулирования конфликта, но переговоры должны учитывать ее интересы и идти вкупе с обсуждением глобальной стабильности и надежных гарантий безопасности. Российский лидер при этом отметил, что видит проблемы с надежностью таких гарантий со стороны Запада.