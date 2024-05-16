Войти
ТАСС

Блинкен считает, что Киев пойдет на переговоры, если Москва покажет "заинтересованность"

317
0
0
Владимир Зеленский и Энтони Блинкен перед встречей в Киеве, Украина, 6 сентября 2023 года
Владимир Зеленский и Энтони Блинкен перед встречей в Киеве, Украина, 6 сентября 2023 года.
Источник изображения: Brendan Smialowski/Pool/AP

Госсекретарь США отметил, что решение о переговорах "должна принять Украина"

ВАШИНГТОН, 15 мая. /ТАСС/. Украина может пойти на переговоры с Россией по урегулированию конфликта, если Москва покажет "заинтересованность" в этом. С таким утверждением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве.

"Если [президент России Владимир] Путин покажет серьезную заинтересованность в переговорах, я уверен, Украина ответит на это", - сказал он. По его словам, сейчас Москва якобы не готова к этому.

Госсекретарь добавил, что решение о переговорах "должна принять Украина".

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что страны Запада используют слова о мире в качестве информационной маскировки своих истинных стремлений. Она отметила отсутствие сигналов о том, что "коллективный Запад действительно рассматривает мир в регионе (на Украине - прим. ТАСС) в качестве своей цели".

Путин в интервью китайскому агентству Синьхуа, текст которого опубликован 15 мая на сайте Кремля, заявил, что РФ открыта к диалогу по Украине для мирного урегулирования конфликта, но переговоры должны учитывать ее интересы и идти вкупе с обсуждением глобальной стабильности и надежных гарантий безопасности. Российский лидер при этом отметил, что видит проблемы с надежностью таких гарантий со стороны Запада. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
28.02.2007
«Демократия должна быть защищена просвещенной монархией»
22.02.2007
Юрий Балуевский: Мы призываем НАТО к учету российских интересов
07.02.2007
Траектория ПРОтивостояния
27.11.2006
США МОГУТ РАСШИРИТЬ ЧЕРНЫЙ СПИСОК
17.11.2006
Лед тронулся, господа авиастроители...
16.11.2006
"БОЛЬШОЙ САМОЛЕТ" ДЛЯ ПОДНЕБЕСНОЙ. РОССИЯ - ВОЗМОЖНЫЙ ПАРТНЕР КИТАЯ ПО АМБИЦИОЗНОМУ АВИАПРОЕКТУ
31.10.2006
«Оружие должно быть «умным»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.05 14:28
  • 1350
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.05 14:19
  • 2
Для космонавтов создали дополнительные конечности
  • 16.05 13:36
  • 49
Продолжается разработка перспективного тяжёлого транспортного самолёта "Слон"
  • 16.05 12:55
  • 2724
Как насчёт юмористического раздела?
  • 16.05 12:12
  • 1278
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 16.05 09:38
  • 1
С американского эсминца "Зумвальт" демонтировали 155-мм артустановку
  • 16.05 08:34
  • 2
США вступили в схватку сразу на двух фронтах. Их ждет горькое разочарование (Geopolitika.news, Хорватия)
  • 16.05 02:40
  • 0
Почему опыта СВО (на ее нынешней стадии) НЕДОСТАТОЧНО для выводов ("технических", в том числе) на будущее.
  • 16.05 01:11
  • 0
О борьбе тихоокеанского флота с беспилотниками.
  • 16.05 00:25
  • 0
О реальных уроках хода (и промежуточных результатов) СВО.
  • 15.05 21:13
  • 2
Более 15 кораблей отрабатывают на учениях борьбу с беспилотниками
  • 15.05 18:56
  • 0
Об уроках СВО (на данном этапе ее развития).
  • 15.05 18:24
  • 42
Глава Военного комитета НАТО заявил о необходимости проведения дополнительной мобилизации на Украине
  • 15.05 14:26
  • 0
Украина: мобилизация без мобилизации, выборы без выборов
  • 15.05 12:14
  • 3
Комбриг спецназа призвал создать БПЛА-носитель для FPV-дронов и внедрить в ВС России