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ТАСС

СМИ: Италия откладывает одобрение девятого пакета военной помощи Украине

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Флаги Италии и Украины
Флаги Италии и Украины.
Источник изображения: topwar.ru

При этом соответствующий межведомственный декрет уже готов

РИМ, 15 мая. /ТАСС/. Италия приостановила обсуждение девятого пакета военной помощи Киеву, несмотря на то, что соответствующий межведомственный декрет уже готов. С таким утверждением выступила газета Il Fatto Quotidiano, аргументируя это отсутствием данного вопроса в повестке дня заседания парламентского комитета по безопасности (Copasir) с участием министра обороны Гуидо Крозетто.

Уточняется, что только члены этого комитета информируются о перечне поставляемого военного оборудования, который засекречен. Тем не менее, известно, что в новый пакет должна войти еще одна система ПВО SAMP-T. Как пишет газета, причина заминки в возражениях входящей в правящую коалицию "Лиги", представители которой выразили несогласие с отправкой ракет дальнего радиуса действия Storm Shadow/Scalp, способные поражать цели на дистанции 500 км. Представители итальянского руководства неоднократно заверяли, что снабжают Киев только оружием оборонительного характера и не допускают использования своих средств для поражения территории РФ. Однако представители оппозиции требуют раскрытия перечня направляемого оружия.

По утверждению Il Fatto Quotidiano, правительство Джорджи Мелони ждет выборов в Европарламент 8-9 июня, перед которыми союзники по коалиции из "Лиги" заняли "миротворческую позицию". Тем не менее, не исключается, что сразу после голосования пакету будет дан ход, чтобы успеть до саммита Группы семи, который пройдет в середине июня на юге Италии. Как пишет издание, Мелони пытается, с одной стороны, не раздражать избирателей, которые в большинстве (более 60%) не поддерживают новые поставки вооружений, а также не давать фору в этом вопросе "Лиге", с другой она должна "отчитаться" перед Вашингтоном на саммите, особенно после обещаний госсекретаря США Энтони Блинкена, побывавшего накануне в Киеве. 

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