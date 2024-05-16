Путин: Россия положительно оценивает подходы Китая к урегулированию украинского кризиса

Президент РФ отметил, что в КНР понимают первопричины конфликта и его глобальное геополитическое значение

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Москва считает реалистичными и конструктивными предложенные Пекином шаги по мирному урегулированию на Украине, но эти инициативы не находят поддержки у Киева и Запада. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью агентству Xinhua, текст которого опубликован на сайте Кремля.

"Мы положительно оцениваем подходы Китая к урегулированию украинского кризиса. В Пекине прекрасно понимают его первопричины и глобальное геополитическое значение", - сказал Путин, отметив, что это нашло отражение в опубликованном в феврале 2023 года плане КНР по политическому урегулированию украинского кризиса. Как подчеркнул российский лидер, "зафиксированные в документе идеи и предложения свидетельствуют об искреннем стремлении наших китайских друзей способствовать стабилизации ситуации".

Президент РФ добавил, что недавно высказанные председателем КНР Си Цзиньпином дополнительные четыре принципа разрешения конфликта органично дополняют этот план.

"Предложенные Пекином реалистичные и конструктивные шаги - по достижению мира через отказ от преследования корыстных интересов и постоянного повышения градуса напряженности, через минимизацию негативного влияния конфликта на мировую экономику и стабильность глобальных промышленных цепочек поставок - развивают идеи о необходимости преодоления менталитета холодной войны, неделимости безопасности, соблюдения норм международного права и Устава ООН во всей их совокупности и взаимосвязи. И потому могли бы быть положены в основу политико-дипломатического процесса, который бы принимал во внимание озабоченности России в области безопасности, способствовал установлению долгосрочного и устойчивого мира", - отметил Путин.

К сожалению, продолжил президент РФ, "эти инициативы не находят поддержки ни на Украине, ни у ее западных покровителей".

"Они не готовы к равноправному, честному и открытому диалогу, основанному на взаимном уважении и учете интересов друг друга. Не хотят обсуждать именно первопричины, истоки сегодняшнего кризиса на планете, одним из драматических проявлений которого и стала ситуация вокруг Украины", - заключил президент РФ, отметив, что именно политика Запада в предыдущие годы и десятилетия привела к нынешним глобальным потрясениям.