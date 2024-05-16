США вступили в схватку сразу на двух фронтах. Их ждет горькое разочарование (Geopolitika.news, Хорватия)

GN: США начали долгую и изнурительную войну на два фронта против России и Китая

Сведение счетов с Россией — проект США на много десятилетий, пишет GN. Кроме того, американцы откроют и второй такой же фронт с Китаем. Парадокс, но стратегическое ядерное оружие сейчас — единственный стабилизирующий фактор, который гарантирует, что три державы не сцепятся друг с другом и не втянут в борьбу весь мир.

Зоран Метер

Во вторник седьмого мая в Москве состоялась торжественная инаугурация Владимира Путина на новый президентский срок. На той же неделе в европейское турне отправился китайский лидер Си Цзиньпин со своими "торговыми подарками (кому достался самый большой, будет ясно позднее) после того, как в последние месяцы Пекин и Шахай посетило множество лидеров европейских государств и представителей крупного бизнеса (Франции, Германии, Италии, Испании, Венгрии и, разумеется, органов Европейского Союза). Недавно в Китай приехали и высокопоставленные американские руководители и бизнесмены, в том числе министр финансов Джанет Йеллен, Госсекретарь Энтони Блинкен, а также Илон Маск. Примечательно, что Си Цзиньпин выбрал для визита только Париж, Будапешт и Белград, как говорится, "за сто верст" обойдя Лондон, Берлин и Рим. После возвращения Си Цзиньпина домой к нему в гости со своим первым международным визитом после переизбрания президентом Российской Федерации приедет Владимир Путин. Также на прошлой неделе США ввели новые санкции против России, которые впервые затронули и юридических лиц из третьих стран, сотрудничающих с Россией, прежде всего, в оборонной сфере (из Китая, Гонконга, Турции, ОАЭ и даже некоторых европейских государств).

Описанные события лучше всего характеризуют текущую геополитическую ситуацию в мире, а точнее важнейшие процессы, которые сейчас протекают в мире.

США открыли два долгоиграющих опасных фронта одновременно

Во-первых, описанные события указывают на конфликт трех важнейших мировых игроков: США, Китая и России. США сейчас начинают долгую и изнурительную борьбу на два фронта против двух оставшихся конкурентов. Все остальные, за исключением этой троицы, — только вассалы Вашингтона или незначительные статисты и наблюдатели. Новый элемент, который мы видим, заключается в том, что Вашингтон впервые использует антироссийские санкции как ширму и для сведения счетов с крупными китайскими компаниями-конкурентами, которых во что бы то ни стало хочет выбросить из игры.

Во-вторых, вышеописанный клубок событий подтверждает желание Европы и Китая продолжать экономическое сотрудничество, уже достигшее большого размаха. За последние 20 лет их торговый оборот вырос почти в девять раз и в прошлом году достиг 800 миллиардов долларов. Для понимания стоит отметить, что с тех пор до конца февраля текущего года количество составов на маршруте Китай — Европа превысило 85 тысяч, и они ходят более чем в 200 городов в 25 европейских странах и регионах. Тем не менее понятно, что идиллия не может продолжаться вечно. Вашингтон уже давно давит на Европейский Союз, чтобы тот снижал свою зависимость от Китая, его производства и инвестиций, но, главное, чтобы он ограничил сотрудничество с Пекином в сфере оборонных технологий. Европейские государства и тут с неудовольствием пошли на попятную, и некоторые из них уже объявили о пересмотре отдельных выгодных контрактов на импорт китайского медицинского оборудования или принялись разыскивать китайских шпионов – в обоих случаях речь идет о Германии, но, по всей видимости, в одиночестве она не останется. Кроме того, некоторые поставили условием сотрудничества с Китаем прекращение ее военной и высокотехнологичной помощи Российской Федерации. Как объяснил это Вашингтон, "Китай не сможет усидеть на двух стульях: нельзя оказывать помощь России, которая является угрозой для безопасности Европы, и при этом желать экономического сотрудничества с Европой".

Таким образом, ясно, кто сейчас направляет Европейский Союз. Ясно и то, что Брюссель для Вашингтона важен, прежде всего, в качестве послушного партнера для более широких геополитических целей. Конечно, Вашингтону нужен и достаточно крепкий в экономическом отношении Европейский Союз, чтобы не пришлось еще его и кормить помимо заботы о его безопасности. Однако слишком сильный Европейский Союз Вашингтону тоже не нужен, ведь в таком случае он станет его глобальным конкурентом. В столь сложных условиях ЕС будет стараться сохранить сотрудничество с Китаем во всех не слишком чувствительных областях и ограничит взаимодействие в области высоких технологий. Евросоюзу важно, прежде всего, избавить свой рынок от китайских электромобилей, которые обходят и европейских, и американских конкурентов. Они равны по качеству, но что касается цены, они куда более привлекательны. Допустит ли Китай подобного к себе отношения, увидим.

В-третьих, описанные в начале статьи события подтверждают, что усилия, которые недавно прилагали Джанет Йеллен и Энтони Блинкен, которые требовали от Китая прекратить сотрудничество с Россией, ограничить его промышленный рост и уравнять в правах на рынке американские и китайские компании, а также прекратить процесс дедолларизации, не принесли плодов. Иначе США не ввели бы упомянутые санкции на прошлой неделе и против китайских компаний.

Дедолларизация становится пугающей американской проблемой

Что касается предотвращения ускоренной дедолларизации, то некоторые аналитики считают, что именно в этом заключалась главная цель визита Энтони Блинкена в Китай, тогда как Джанет Йеллен сосредоточилась на прекращении китайских государственных дотаций собственным фирмам и отказе от сотрудничества китайских банков с Россией в финансовых трансакциях при поставках товаров двойного назначения (гражданского и военного).

Это подтверждает и прежде неслыханная новость о том, что Дональд Трамп и его команда в случае победы на выборах якобы планируют ввести санкции против всех государств (даже союзных), кто включится в активный процесс дедолларизации, то есть сокращения пользования американской валюты в своих торговых сделках с другими странами. Эта проблема явно все больше беспокоит Вашингтон, о чем не любят говорить вслух. Особенно неблагоприятными будут последствия для американских экономических и финансовых интересов, если богатые нефтью арабские страны заменят доллар в качестве платежного средства при продаже своей нефти, прежде всего, Китаю. Пекин и Москва еще в начале года объявили, что уже почти полностью исключили доллар из взаимной торговли. Что касается нефти, то больше всего Китай импортирует из России, а на втором месте стоит Саудовская Аравия, за которой с небольшим отрывом следует Иран.

В этой связи чрезвычайно интересна новость о том, что недавно Китай впервые заплатил Объединенным Арабским Эмиратам за их нефть цифровой валютой вместо долларов. Если говорить точнее, то речь идет о платформе mBridge.

Проекта mBridge — экспериментальная единая платформа цифровой валюты нескольких центробанков (мульти- CBDC) для осуществления платежей. Снижаются высокие расходы, увеличивается скорость расчетов и их прозрачность, и, что самое важное в геополитическом смысле, цель проекта — сохранить суверенитет валют и монетарно-финансовую стабильность. По сути это иммунитет от американских санкций. Не удивительно, что БРИКС проявляет большой интерес к mBridge как средству расчетов между своими членами, тем самым, в том числе, избегая навязывания юаня в качестве замены доллару (Индия выступала резко против этого).

Проект mBridge— общее детище четырех центральных банков-основателей (Монетарного управления Гонконга, Центрального банка ОАЭ, Института цифровой валюты Национального банка Китая и Банка Тайваня). Есть в проекте и 25 наблюдателей. Если вспомнить, что в странах БРИКС проживает почти половина населения Земли и что, согласно его данным, его ВВП впервые в истории превысил ВВП стран "Большой семерки", то понимаешь, насколько большая угроза нависла над американской экономикой, да и внешней политикой, ведь и то, и другие базируются исключительно на мировом доминировании доллара при международных расчетах и его роли в достижении политических целей и оказании санкционного давления.

Отказ от конфискации замороженных российских активов

Говоря о "Большой семерке" и санкциях, стоит сказать, что члены этого клуба, как сообщил "Блумберг" на прошлой неделе, наконец отказались от конфискации 300 миллиардов долларов российских активов (американский конгресс недавно, в рамках закона по помощи Украине, принял решение о конфискации российских активов, которых в США около шести миллиардов долларов, для восстановления Украины, но оставил Байдену окончательное решение применять этот закон или нет). Ясно, что возобладал страх: Россия может отомстить, поступив так же с активами западных компаний в России примерно на ту же сумму. Кроме того, есть опасения, как бы не пострадала репутация Запада в глазах остального мира, который держит свои активы в западных финансовых институтах. Сейчас ведутся поиски других вариантов восстановления Украины за счет замороженных российских средств, как передают американские СМИ.

Однако репутация Запада уже подмочена. Так, в последние месяцы все больше государств Африки и Ближнего Востока переводят свои золотовалютные резервы из США, опасаясь растущей нестабильности американской экономики и не доверяя доллару. Так поступили, например, Нигерия, ЮАР, Гана, Сенегал, Камерун, Алжир, Египет и Саудовская Аравия.

Американская борьба с Россией с активным привлечением ЕС

Наконец, в-четвертых, на прошлой неделе США ввели новые антироссийские санкции, ужесточив прежние санкции в энергетической сфере, особенно в отношении проекта "Арктик СПГ". Это явно подтверждает, что Соединенные Штаты Америки решились на продолжительный конфликт с Россией. Тут можно добавить, что на прошлой неделе американский Сенат принял закон о запрете импорта российского урана в США до 2040 года и отправил его на подпись Джо Байдену. (…)

В продолжительный конфликт с Россией сейчас включился и Европейский Союз, как и, разумеется, Великобритания. Британский премьер Раши Сунак недавно объявил о переходе на военную экономику и выделении больших средств на эти цели. О том же ранее сообщила Германия, а французский президент Эммануэль Макрон нередко повторяет об угрозе, которую представляет для Европы Россия. По мысли Макрона, Европа в связи с этим должна расширять свое оборонное производство и переходить на военную экономику. Также он не отказывается от идеи отправить французские войска на Украину, если она попросит об этом в случае угрозы российской победы, "которой нельзя допустить ни в коем случае". Ведь следующим на очереди у путинской военной машины, как уверен Эммануэль Макрон, будет Европейский Союз.

А путинская машина, судя по всему, все более успешно катится по украинским полям сражений, и Запад этим уже сильно встревожен.

Украинцы каждый день теряют какой-нибудь поселок

Палата представителей американского Конгресса недавно, после полугода мучительных споров с Белым домом, наконец одобрила военную помощь Украине в размере 61 миллиарда долларов. Но пока помощь не дошла до фронта, и ситуация там для ВСУ все больше ухудшается. Почти каждый день на протяжении двух недель украинцы теряют по одному населенному пункту, чего еще не бывало с начального этапа вооруженного конфликта. Особенно сложная ситуация на северо-западном направлении близ взятой в феврале Авдеевки и к западу от Артемовска в направлении Часова Яра. Если этот город сдадут, то у ВСУ возникнут серьезные проблемы, а перед российскими силами откроются большие оперативные возможности для их дальнейшего продвижения к последней крупной агломерации в Донецкой области — Краматорск-Славянск. О серьезных проблемах на фронте на прошлой неделе впервые откровенно рассказал главнокомандующий украинскими вооруженными силами генерал Александр Сырский. О том же часто пишут и многие западные СМИ. Кроме того, все больше говорят о начале нового большого российского наступления в конце мая или в июне, хотя официальная Москва об этом упорно умалчивает, не подтверждая и не опровергая эти слухи.

Вашингтон сейчас требует от Киева только сдерживать попытки российских прорывов вглубь Украины до конца года любой ценой.

Но того, что Украине для этого нужнее всего, у нее все еще нет. Речь идет, в первую очередь, о зенитных ракетных комплексах "Пэтриот" и тактических ракетах большой дальности. "Пэтриоты" нужны украинцам из-за усиливающихся российских воздушных ударов по всей стране по энергетическим и военным объектам, а тактические ракеты большой дальности необходимы Киеву для того, чтобы наносить ответные удары по российской территории и логистике.

Американцы, по некоторым данным, ранее, еще до решения конгресса, отправили Киеву новые ракеты ATACMS(якобы дальностью все еще 300 километров). Но какими эффективными они ни были бы, эти ракеты производились еще во времена холодной войны, правда, потом были модернизированы. А вот российские зенитные ракетные системы за прошедшие годы научились весьма успешно с ними справляться.

Таким образом, Киев остро нуждается, помимо упомянутых "Пэтриот" и других систем ПВО, в современных крылатых ракетах большой дальности типа британско-французских Storm Shadowили французских SCALP, которые намного современнее и эффективнее, чем ATACMS, хотя и дороже. Кстати, Франция и Великобритания уже отправляли эти ракеты Украине в начале прошлого года в рамках подготовки к ее большому летнему контрнаступлению.

Но, если верить СМИ, кое-что в этом направлении делается и сейчас. Так, британский министр обороны Грант Шэппс заявил изданию "Таймс", что Италия отправила ракеты Storm Shadowна Украину. Тем самым министр развеял завесу тайны, которая на протяжении многих месяцев окружала итальянские поставки вооружений Киеву. Кстати, свое заявление Грант Шэппс сделал во время визита на британский завод, где производятся ракеты Storm Shadow.

"Я думаю, что Storm Shadow исключительное оружие. Великобритания, Франция и Италия отправляют это оружие для применения, прежде всего, против Крыма. Оно дает большие преимущества", — сказал британский министр обороны, явно добиваясь эскалации так же, как недавно сделал глава британской дипломатии Дэвид Кэмерон. Будучи в Киеве, он заявил, что украинцы вправе применять британские ракеты для нанесения ударов в глубине Российской Федерации.

Великобритания объявила об отправке новых Storm Shadow, тогда как Франция сообщила о передаче новых модификаций ракет известных как SCALP-EG. В свою очередь, Италия отказывается сообщать какие-либо подробности об оружии, которое она отправляет на Украину, и официально никогда не объявляла о передаче ракет MBDA. Как передает издание Defense News (DN), пресс-секретарь Министерства обороны Италии отказался прокомментировать слова Шэппса.

Однако, как первого мая сообщили российские СМИ и некоторые украинские "Телеграмм"-каналы, русские уничтожили дронами крупный склад в Одессе, где как раз и хранились только что доставленные ракеты Storm Shadow.

Итальянцы традиционно "храбры"

Италия закупила Storm Shadow у компании MBDAв 1999 году и располагает примерно 200 ракетами. Их Италия применяла в ходе операций НАТО в Ливии в 2011 году. В январе итальянский парламент проголосовал за продление поставок оружия на Украину до конца 2024 года, несмотря на недовольство избирателей и сопротивление некоторых партий внутри парламента.

До сих пор правое правительство страны держало в тайне полный перечень оружия, которое вошло в пакет помощи Украине.

В прошлом году правительство сообщило, что намерено отправить один зенитный ракетный комплекс SAMP-T в сотрудничестве с Францией. Похоже, именно этот план сейчас и воплощается в жизнь. Речь идет о тактическом зенитном ракетном комплексе, который стоит на вооружении итальянской армии с 2013 года. Он передвижной и предназначен для защиты от крылатых ракет, самолетов с экипажем и беспилотников, а также от тактических баллистических ракет. Италия располагает пятью подобными комплексами.

Отвечая недавно на вопрос, собирается ли Италия удовлетворить украинские требования и отправить еще один комплекс на фоне участившихся российских ракетных ударов, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни коротко изрек: "Мы делаем все, чтобы помочь Украине, и пользуемся для этого всеми доступными нам инструментами".

Италия предложит еще один пакет военной помощи Украине на саммите "Большой семерки", который состоится в Апулии с 13 по 15 июня, как сообщили итальянские СМИ. В пакет включен зенитный ракетный комплекс SAMP-T, произведенный в сотрудничестве с Францией.

С другой стороны, беседуя с корреспондентом "Таймс", министр Шэппс не забыл раскритиковать Германию за то, что та все еще медлит с поставками Украине своих ракет "Таурус". "Франция, Великобритания и Италия доказали, что "Таурус", Storm Shadowи SCALP чрезвычайно эффективны. Пусть и в ограниченных количествах, но Германии есть что предложить. Поэтому их нужно передать. Это серьезно изменило бы ситуацию", — заявил британский министр.

Болезненный для Москвы вопрос Крыма

Москва особенно остро реагирует, когда речь заходит о Крыме, которому британские министры грозят все чаще. Ведь Москва обязана обеспечить местному населению безопасность, которую гарантировала полуострову еще в 2015 году, когда, как выражались российские политики и СМИ, "Крым вернулся в родную гавань".

Но в то же время Москва понимает, что изменений ее границ тогда не признали ни Украина, ни подавляющая часть международного сообщества, а тем более ООН. Поэтому не одно и то же, когда украинцы своими ракетами и дронами атакуют "старые" или коренные российские территории или Крым, который Киев считает своим. То же можно сказать и о других четырех регионах на юго-востоке Украины, которые Россия присоединила в начале октября 2022 года (Луганская, Донецкая, Запорожская и Херсонская область) и которые она все еще полностью не контролирует. Вот уже два года практически только за них и ведутся бои, а других очагов конфликта в этой стране больше нет.

В начале прошлой недели российские источники сообщили о том, что удалось сбить несколько американских ракет ATACMS над Крымом. Некоторые российские аналитики расценивают это как нарушение американцами всех российских "красных линий", после чего возможен российский "симметричный ответ".

Каким будет ответ России?

Как ответит Россия, если западные ракеты посыплются на Крым, сказать трудно. Недавно россияне ввели в эксплуатацию совершенно новую железнодорожную ветку, которая по суше соединяет Россию с Крымом. Теперь сообщение по Крымскому мосту, по которому до сих пор осуществлялось все снабжение российских войск, не единственное. Вероятно, Москва не исключает разрушения этого моста украинскими силами.

Но нужна ли Москве эскалация в момент, когда ее дела на фронте идут лучше, чем когда-либо? На прошлой неделе украинцы потеряли стратегически важный поселок Очеретино к западу от Авдеевки, что официально уже признал Киев. Там сейчас ведутся ожесточенные споры из-за этого поражения, поскольку украинские солдаты якобы оставили позиции, не оказав особого сопротивления. Русские же утверждают, что бойцы ВСУ просто бежали. Сложная ситуация, как известно, сложилась в Часовом Яре, и все сложнее она под Северском. Если они падут, русским откроется путь к Славянску, городу со 100 тысячами жителей в прошлом. Россияне повышают концентрацию войск в приграничных областях, где уже стоят якобы более 50 тысяч солдат, которых могут бросить на участок фронта, где это будет более всего необходимо. На границе с Харьковской областью была также сформирована новая армия "Север" в составе почти 35 тысяч солдат. Этого количества точно недостаточно для быстрого взятия Славянска или тем более миллионного Харькова, но их достаточно для оперативного или полного окружения в случае нового российского наступления. Киеву не удается быстро консолидировать свою оборону, которая все чаще рушится в определенных местах фронта, чья протяженность превышает тысячу километров.

Помимо артиллерии и средств ПВО, Украине остро недостает живой силы, и новый закон о мобилизации только усугубил порядки: людей хватают на улицах городов, они оказывают сопротивление, бегут. Все это подтверждается многочисленными видеозаписями.

Негласный договор?

Недавно в одной из своих статей я написал, что не исключаю негласного договора между Москвой и Вашингтоном (а тот спустил его Киеву) о том, что русские возьмут под полный контроль четыре вышеозначенные региона, которые официально уже присоединены к российскому государству, а потом вооруженный конфликт пойдет на убыль, хотя до его окончательного завершения мирными переговорами еще будет далеко.

Подобный сценарий устраивает Соединенные Штаты Америки, так как гарантирует сохранение большей части Украины под властью Киева, а значит, под влиянием Запада. Киеву пришлось бы формально отказаться от тех областей, которые он не контролирует или контролирует под угрозой полной потери. Украинской общественности это преподнесли бы как следствие отчаянной борьбы с более сильным противником, которому пришлось немного уступить.

Главный вопрос в этой схеме связан с Москвой. Ведь ей такой сценарий территориальной победы и завершения вооруженного конфликта не выгоден, если она предварительно не добьется того, чего требовала еще до начал боев, то есть стратегических гарантий безопасности от НАТО (одно из условий — военный нейтралитет Украины). В противном случае Россия получит на своей границе, как часто выражаются российские аналитики, "украинского дикобраза", напичканного современным натовским оружием. Для России это станет еще большей опасностью, а кроме того, возникнет еще и угроза терроризма.

Поэтому, как я считаю, россияне продолжат борьбу за контроль над всем Донбассом до конца текущего года, то есть до выборов в США. Потом, быть может, (к тому моменту Россия, возможно, уже добьется своего в территориальном плане) Москва сможет, договориться с новой администрацией Вашингтона, кто бы там ни пришел к власти. Она будет заинтересована в прекращении вооруженного конфликта на каких-нибудь приемлемых для обеих сторон условиях, чтобы ни Россия, ни Запад не выглядели проигравшими. Сейчас, в ситуации острой американской предвыборной борьбы, а также широкой американо-российской конфронтации и враждебной риторики, ждать подобного бессмысленно.

Что касается украинцев, то украинские СМИ, которые жестко контролируются центральной властью, преподнесли бы этот договор как успешное сопротивление сильному агрессору и возможность сохранить то, что еще можно. Вопрос только, насколько люди в это поверили бы, ведь утрату новых территорий можно было предотвратить еще раньше, во время Стамбульских переговоров между Москвой и Киевом при посредничестве Турции, если бы Киев проявил чуть больше мудрости и храбрости.

С другой стороны, за подобными событиями, несомненно, последовало бы скорейшее восстановление Украины силами Запада, а страсти рано или поздно утихли бы.

Заключение

В любом случае, в этом году не стоит ожидать никакого затишья на линии фронта. Более того, более реальна перспектива нового российского наступления, чем примирения.

Но есть договор между Москвой и Вашингтоном или нет, это никак не влияет на продолжительную войну, которую Соединенные Штаты Америки решили вести против России всеми другими средствами (политическими, экономическими и пропагандистскими). Как в итоге будет выглядеть Украина, то есть где наконец пройдет ее граница с Россией, в этом никакой роли играть не будет. Американское сведение счетов с Россией — проект США на много десятилетий, который начался с решения расширять НАТО на восток, принятого еще администрацией Билла Клинтона.

Кроме того, США откроют и второй такой же фронт с Китаем. Определенно не без причины недавно, когда Сергей Лавров летал в Пекин, влиятельный китайский глава дипломатии Ван И сказал об американском двойном сдерживании Китая и России, на что эти две страны должны ответить совместным удвоенным сопротивлением.

Скорее всего, лучше всего эти планы проявятся во время предстоящего визита Владимира Путина в Китай, от которого многого ожидают. По крайней мере так пишут московские аналитики близкие к Кремлю.

Такова текущая геополитическая картина мира, которая отразится на нашем будущем. Упомянутые в начале обзора вассалы и статисты сыграют свои второстепенные роли в этом опасном и непредсказуемом столкновении гигантов небывалом в истории.

Парадокс, но стратегическое ядерное оружие сейчас — единственный стабилизирующий фактор, гарантирующий, что три державы не сцепятся друг с другом и не будут бороться до победного конца, втягивая попутно в борьбу весь мир, как это было во время Второй мировой войны.