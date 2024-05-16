Более 60 защищенных автомобилей "Астейс" и "Ахмат" поступило на вооружение мотострелкового соединения ЦВО

Бронеавтомобиль "Ахмат", представленный на выставке вооружений в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022".

ЦАМТО, 15 мая. Более 60 бронеавтомобилей "Астейс" и "Ахмат" поступило на вооружение мотострелкового соединения ЦВО, дислоцированного в Оренбургской области.

Защищенные автомобили предназначены для перевозки десанта, сопровождения и охраны автомобильных колонн, а также для санитарных нужд.

Автомобили выполнены на трехосном полноприводном шасси КамАЗа, обладают повышенной проходимостью и бронезащитой. Они имеют общее обитаемое пространство бронекорпуса, объединяющее место водителя с десантным отделением, защиту экипажа от поражающего действия стрелкового оружия и взрывных устройств. Для установки пулемета в крыше имеется люк с турелью.

Массогабаритные характеристики бронеавтомобилей позволяют перебрасывать их военно-транспортными самолетами Ил-76, Ан-124 и на железнодорожных платформах, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.