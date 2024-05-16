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В Пентагоне допустили второй запуск Vulcan Centaur с макетом полезной нагрузки

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Изображение: Business Wire / AP
Изображение: Business Wire / AP.

SpaceNews: второй запуск ракеты Vulcan может пройти с макетом полезной нагрузки

Второй запуск ракеты Vulcan Centaur может пройти не с перспективным многоразовым грузовым космическим кораблем Dream Chaser, а с макетом полезной нагрузки. Об этом со ссылкой на высокопоставленного чиновника Пентагона сообщает издание SpaceNews.

Чиновник допустил, что смена полезной нагрузки на ее массогабаритный макет может произойти, в случае если Dream Chaser не будет готов к запуску к концу года. Издание напоминает, что компания United Launch Alliance (ULA) не заинтересована в переносе второго запуска, так как второй старт необходим для сертификации Vulcan Centaur.

«ULA сохраняет уверенность в том, что к октябрю она запустит космический корабль Dream Chaser от Sierra Space, но на высоком уровне существуют опасения по поводу способности компании сертифицировать ракету Vulcan и запускать ее темпами, необходимыми для выполнения контрактных обязательств», — пишет SpaceNews.

Издание со ссылкой на газету The Washington Post отмечает, что помощник министра Военно-воздушных сил США по космическим приобретениям и интеграции Фрэнк Калвелли напрямую связался с материнскими компаниями ULA — Boeing и Lockheed Martin, попросив их оценить способность альянса нарастить необходимые темпы запуска ракет Vulcan Centaur.

В марте Калвелли заявил, что американским компаниям United Launch Alliance (ULA) и Blue Origin нужно масштабироваться.

В феврале SpaceNews сообщило, что подконтрольная американскому миллиардеру Джеффу Безосу компания Blue Origin стала вероятным покупателем одного из крупнейших подрядчиков Пентагона — альянса ULA.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Dream Chaser
Компании
Blue Origin
Boeing
Lockheed-Martin
ULA
Проекты
Vulcan РН
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