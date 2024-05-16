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Известия.ru

Путин поручил Белоусову раскрыть Минобороны для инноваций

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Президент России Владимир Путин 15 мая поручил министру обороны РФ Андрею Белоусову раскрыть ведомство для инноваций.


«Надо открыть Министерство обороны настолько, насколько это возможно, имея в виду специфику Министерства обороны. Тем не менее по максимуму раскрыть Министерство обороны для того, чтобы впитать всё самое лучшее, всё самое современное», — сказал он на встрече с командующими войсками военных округов..

По словам президента, побеждает тот, «кто быстрее осваивает новейшие средства вооруженной борьбы». Он отметил, что у России всё для этого есть.

Кроме того, президент отметил, что назначение Белоусова министром обороны связано с ростом расходов на военную составляющую. Он напомнил, что в середине 1980-х годов совокупные расходы Советского Союза на оборону и безопасность составляли около 13%, а в 2024 году составляют 8,7%.

Накануне Белоусов поставил задачу интегрировать экономику Вооруженных сил в общую экономику страны. По его словам, эта задача непростая, она предполагает оптимизацию военных расходов, каждый рубль должен приносить максимальный эффект.

Он также отметил, что под руководством Шойгу была создана современная система ВС России. По его словам, это является огромным подспорьем для решения поставленных Путиным задач.


12 мая Путин подписал указ об освобождении Сергея Шойгу от должности главы оборонного ведомства и о его назначении на пост секретаря Совбеза РФ вместо Николая Патрушева. Там экс-министр обороны будет курировать работу ФСВТС. Кроме того, президент предложил назначить министром обороны России Андрея Белоусова, который с 2020 года занимал пост первого вице-премьера страны.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ФСВТС РФ
Персоны
Патрушев Николай
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
2020-й год
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