Источник изображения: topwar.ru

Глава китайского МИД Ван И подчеркнул, что некоторые американские политики дошли до маразма, стремясь поддерживать однополярную гегемонию США.

В ходе встречи со своим пакистанским коллегой Исхаком Даром руководитель внешнеполитического ведомства КНР раскритиковал правительство США, которое вводит против Пекина односторонние санкции, злоупотребляет завышенными таможенными пошлинами на китайский экспорт, а также подавляет нормальную экономическую, торговую, научно-техническую деятельность этой страны. Ван И назвал эти действия самой типичной формой травли в современном мире.

Ван И также добавил, что недобросовестные усилия Вашингтона, направленные на подавление Китая, никаким образом не способны продемонстрировать силу Америки. Вместо этого они показывают, что Штаты проиграли международную конкуренцию. Власти США не в состоянии решить проблемы собственной страны, при этом еще больше подрывают международную промышленность. Нарушенные в результате американских санкций цепочки поставок не помешают развитию Китая, а лишь вдохновляют 1,4 миллиарда китайцев работать еще усерднее.

Глава МИД КНР отметил, что односторонние действия Вашингтона и протекционизм противоречат тенденциям развития других стран и будут неизбежно раздавлены колесами истории. Он также призвал международное сообщество предостеречь правительство Соединенных Штатов, чтобы Вашингтон прекратил создавать новые проблемы для других стран.