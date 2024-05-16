Раскрыты подробности индийской миссии по доставке лунного грунта на Землю

В индийской лунной миссии Chandrayaan-4 планируется участие частных компаний

В индийской лунной миссии Chandrayaan-4, предполагающей доставку с Луны на Землю образцов грунта, планируется участие частных компаний. Подробности о перспективной программе раскрывает издание SpaceNews.

Перспективная миссия предполагает два пуска (ракет PSLV и LVM-3). Спускаемый аппарат Chandrayaan-4 должен совершить мягкую посадку в том же районе, куда сел модуль Chandrayaan-3. Работа над Chandrayaan-4 будет вестись в течение ближайших лет, в чем активное участие примет частный сектор. Запуск миссии возможен не ранее 2028 года.

23 августа 2023 года индийская автоматическая межпланетная станция Chandrayaan-3 совершила успешную посадку на поверхность Луны. Мягкая посадка состоялась недалеко от кратера Манцини в Южном полушарии естественного спутника Земли. Благодаря успешному спуску Chandrayaan-3 Индия вошла в клуб космических держав, способных осуществлять мягкую посадку на поверхность Луны. Ранее эту возможность продемонстрировали СССР, США и Китай.