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ТАСС

Космонавты провели эксперимент "Кварц-М" по изучению коррозии поверхностей МКС

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Спецкор ТАСС, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко
Спецкор ТАСС, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко.
Источник изображения: Олег Кононенко/ Роскосмос/ ТАСС

Сеанс прошел в тестовом режиме, отметил командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Космонавты выполнили тестовый сеанс научного эксперимента "Кварц-М" по изучению космической коррозии внешних поверхностей модулей российского сегмента Международной космической станции (МКС), передает спецкор ТАСС, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко.

Космонавт поделился видеозаписью выполнения эксперимента. "Сегодня выполнили тестовый сеанс еще одного космического эксперимента, который мы установили во время нашего ВКД-62. Это "Кварц-М". Во время проведения эксперимента в динамическом режиме будет изучаться космическая коррозия внешних поверхностей модулей российского сегмента МКС при совместном воздействии факторов внешней атмосферы в условиях эксплуатации. Сегодня мы провели контроль фоновых условий проведения эксперимента с фотофиксацией сеанса", - рассказал Кононенко.

Эксперимент "Кварц-М" направлен на определение механизмов, зон возникновения и развития космической коррозии материалов и покрытий внешних рабочих поверхностей модулей российского сегмента МКС для разработки рекомендаций по их защите от ее воздействия. 

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