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Blue Origin возобновит пилотируемые пуски корабля New Shepard

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Фото: Joe Skipper / Reuters
Фото: Joe Skipper / Reuters.

Blue Origin с 19 мая возобновит пилотируемые пуски корабля New Shepard

Американская компания Blue Origin запланировала 19 мая возобновить пилотируемые пуски суборбитального корабля New Shepard. Об этом в среду, 15 мая, сообщает ТАСС.

Пусковое окно для запуска корабля, на борту которого будут находиться шесть человек, должно открыться 19 мая в 16:30 по московскому времени. Суборбитальный корабль взлетит со стартовой площадки Corn Ranch вблизи города Ван-Хорн в западной части штата Техас в США. Планируемый старт станет седьмым пилотируемым пуском для корабля New Shepard.

В сентябре 2023-го издание SpaceNews сообщило, что Федеральное управление авиации США завершило расследование состоявшегося в сентябре 2022 года неудачного беспилотного пуска New Shepard компании Blue Origin. Причиной нештатной ситуации с кораблем регулятор назвал «конструкционный отказ сопла двигателя [BE-3PM], вызванный более высокими, чем ожидалось, рабочими температурами».

Шестой пилотируемый пуск New Shepard состоялся в августе 2022-го.

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Страны
США
Компании
Blue Origin
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