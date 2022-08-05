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Blue Origin в шестой раз запустила New Shepard с экипажем

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Капсула New Shepard
Капсула New Shepard.
Источник изображения: wikipedia

Американская компания Blue Origin в шестой раз запустила многоразовый суборбитальный корабль New Shepard с экипажем. Об этом сообщает SpaceNews.

Пуск состоялся в 16:56 по московскому времени со стартовой площадки Corn Ranch вблизи города Ван-Хорн в западной части штата Техас в США. Полет занял около десяти минут.

На борту суборбитального корабля находились шесть человек: сооснователь YouTube-канала Dude Perfect Коби Коттон, основательница Deep Space Initiative Сара Сабри, португальский предприниматель Марио Феррейра, исследовательница Ванесса О'Брайен и бизнесмены Клинт Келли и Стив Янг.

Издание напоминает, что за последние два года полет на New Shepard совершил 31 человек.

В сентябре 2021 года американская компания SpaceX с космодрома на мысе Канавера в штатне Флорида (США) впервые осуществила запуск ракеты Falcon 9 с кораблем Crew Dragon, экипаж которого составили исключительно гражданские лица.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Blue Origin
SpaceX
Проекты
Falcon РН
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