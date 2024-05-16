Министры обороны РФ и Белоруссии обсудили отношения двух стран

Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел телефонный разговор со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным. Об этом 15 мая сообщили в минобороны республики.

«Стороны обсудили текущее состояние двусторонних отношений», — говорится в Telegram-канале белорусского ведомства.

В МО Белоруссии также сообщили, что Белоусов подчеркнул особые отношения между вооруженными силами двух государств.

Ранее в этот день в белорусском минобороны сообщили, что Хренин поздравил Белоусова с назначением на должность министра обороны РФ.

«Убежден, что под вашим руководством Вооруженные силы Российской Федерации будут и впредь успешно выполнять задачи по обеспечению безопасности и защите национальных интересов России», — говорится в поздравительной телеграмме Хренина, ее текст приводится на сайте МО Белоруссии.

Накануне Белоусов поставил задачу интегрировать экономику Вооруженных сил РФ в общую экономику страны. По его словам, эта задача является непростой и предполагает оптимизацию военных расходов. Он также отметил, что под руководством экс-министра обороны России Сергея Шойгу была создана современная система ВС РФ. Это является огромным подспорьем для решения поставленных президентом России Владимиром Путиным задач, подчеркнул Белоусов.

9 мая Путин сообщил, что министерства обороны и генштабы России и Белоруссии начали совместную подготовку к учениям с использованием нестратегического ядерного оружия. В тот же день президент РФ рассказал, что такие учения — обычная практика, и в этот раз они пройдут в три этапа. Первый Россия и Белоруссия провели порознь, а второй и третий реализуют совместно.