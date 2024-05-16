Владимир Путин провел совещание по вопросам развития ОПК

ЦАМТО, 15 мая. Президент России Владимир Путин 15 мая провел в Кремле совещание по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса. Ниже вступительное слово В.Путина приведено в изложении пресс-службы Кремля.

В.Путин: "Добрый день!

Уважаемые коллеги, я попросил вас собраться, для того чтобы обсудить ряд ключевых вопросов сегодняшнего дня.

Как вы знаете, только что закончилось формирование Правительства Российской Федерации. Нам всем вместе нужно обеспечить потребности Вооруженных Сил России для эффективной работы в зоне боевого соприкосновения в рамках проведения специальной военной операции.

При этом нужно, без всяких преувеличений, еще больше сделать – сделано немало, – нужно еще больше сделать для развития оборонных отраслей производства, но притом, что эти предприятия продолжают и работу по диверсификации. Мы, без всякого преувеличения, должны быть в любой момент готовы к тому, что эти предприятия, они уже многое сделали, многого добились в соответствии с нашими планами, должны предпринять дополнительные шаги по этому направлению, они должны быть готовы к переходу еще в большем объеме на выпуск гражданской продукции.

Мы с вами хорошо знаем также и о планах по достижению целей национального развития. Эти планы даже в связи с проведением специальной военной операции не сокращаются. Здесь у нас много задач, в том числе в социальной сфере.

И сейчас скажу очень важную вещь: мы все это должны сделать при безусловном соблюдении принципов здоровой экономики и соблюдении макроэкономических принципов. Это чрезвычайно важная вещь. Мы ни в коем случае не должны допустить никаких перекосов в экономике и в промышленности.

Для решения этих задач произведены и известные кадровые изменения. Сергей Кужугетович Шойгу как никто другой знает потребности Вооруженных Сил. Он с позиции Секретаря Совета Безопасности будет заниматься и работой в рамках Комиссии ВПК, будет вести работу с нашими инопартнерами по выполнению наших контрактных обязательств по поставкам вооружения нашим партнерам в зарубежные страны, да и в целом, надеюсь, внесет свой вклад в дело координации работы силовых ведомств.

Именно с этой целью на должность первого заместителя Председателя Правительства назначен Мантуров Денис Валентинович, который занимается промышленностью. Сделано это для того, чтобы показать важность того направления, которым он на протяжении последних лет занимался и занимается сейчас.

Мы должны сконцентрировать финансовые, административные ресурсы для достижения задач, о которых я уже сказал. При этом сделано это должно быть с умом, рачительно. Те средства, а они немалые, которые выделяются на цели развития военной организации государства, должны быть использованы самым эффективным образом.

Я сейчас сказал о том, что Денис Валентинович назначен первым заместителем. С этой позиции ушел как раз нынешний министр обороны, именно Андрей Рэмович был первым заместителем. Вы знаете, это не формальное дело, но надеюсь, что с позиции министра обороны он будет иметь в виду то, чем занимался всю жизнь – экономикой. Это очень важно.

И для меня важно, для всех нас важно, чтобы вы продолжили ту работу, которая была начата еще Сергеем Кужугетовичем. Что я имею в виду? Надо открыть Министерство обороны настолько, насколько это возможно. Имея в виду специфику Министерства обороны, тем не менее, по максимуму раскрыть Министерство обороны для того, чтобы впитать все самое лучшее, все самое современное, все, что можно и нужно использовать для успешной работы на поле боля нашими ребятами, нашими бойцами, нашими героями специальной военной операции.

Мы знаем, что чем эффективнее средства поражения, чем они более точные, чем они более мощные, тем меньше у нас потерь, а это ключевой вопрос при ведении вооруженной борьбы. Для нас во всяком случае. Очень рассчитываю на то, что это все будет использовано.

Мы это много раз уже говорили: кто быстрее осваивает новейшие средства вооруженной борьбы, тот и побеждает. Мы должны быть на шаг впереди. У нас для этого все есть, за последние годы сделано для этого немало. Нужно удвоить, утроить наши усилия на этом направлении.

Новый министр промышленного развития, промышленности тоже не новичок в этой сфере. Вы работали, Антон Андреевич, в Министерстве промышленности раньше. Теперь, имея в виду Ваши наработки на территории, понимаете, что и как на территориях делается и что нужно для того, чтобы работа шла еще более успешно. Надеюсь, Вы здесь примените все эти Ваши навыки и знания, для того чтобы действовать успешно.

То же самое касается и Дюмина Алексея Геннадьевича. Он назначен помощником Президента. Одно из важнейших направлений, которым он будет заниматься, будет как раз оказание помощи Правительству и нашим компаниям, в том числе компании "Ростех", в решении тех задач, которые стоят перед ними в плане обеспечения необходимыми средствами вооруженной борьбы наших Вооруженных Сил.

Про Дмитрия Анатольевича я говорить не буду, он бывший Председатель Правительства и Президент, поэтому так или иначе, Вы знаете об этом, и отдельным поручением, и в силу своего должностного положения сегодня занимается всей работой, о которой только что было сказано выше.

Я очень рассчитываю на то, что все, что произведено, все эти кадровые перемещения не должны быть формальными. Мы должны, еще раз повторю, максимально использовать весь наш административный ресурс для обеспечения главной задачи – успешной работы наших боевых подразделений на линии боевого соприкосновения в рамках специальной военной операции. Ребята воюют, воюют хорошо, успешно, на всем протяжении линии фронта улучшают свое положение, ежедневно это происходит. Мы должны сделать все, что от нас зависит для того, чтобы у них было все необходимое для дальнейшего решения стоящих перед ними задач.

Давайте обо всем этом сейчас поговорим. Для этого я и попросил вас собраться".

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