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"Янтарь" стал пионером по оптимизации системы диспетчеризации на верфях ОСК

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Этой весной на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" началась реализация пилотного проекта по оптимизации системы диспетчеризации. Как рассказали в пресс-службе Объединенной судостроительной корпорации, разработан чёткий алгоритм взаимодействия подразделений по постановке и выполнению приоритетных задач, который повысил эффективность производственной деятельности предприятия.

Отдел диспетчеризации создан на заводе для оптимизации взаимодействия подразделений, оперативного решения вопросов, влияющих на ход и качество строительства заказов. В состав отдела вошли сотрудники цехов основного производства, что позволило максимально эффективно выполнять поставленные задачи, отметили в пресс-службе ОСК.

Судостроительный завод "Янтарь"

FlotProm.ru, Анастасия Селлер


Особенность проводимой оптимизации – формирование информационного потока сменно-суточных заданий без дополнительной нагрузки на мастеров для использования в диспетчерской службе и строителями кораблей. Теперь диспетчеры и строители имеют возможность контролировать ход работ каждого сотрудника и особо важных задач и вовремя устранять предпосылки к отклонению от графика и норм исполнения. Участники процессов сообщают о рисках или возникающих проблемах, а служба главного диспетчера повышает эффективность принятия решений за счет контроля, привлечения ресурсов смежных подразделений и вышестоящего руководства.

Сотрудники ПСЗ "Янтарь" отмечают, что благодаря внедренным изменениям производственные цеха получили возможность оперативно решать актуальные задачи со смежными подразделениями. Также стали быстрее решаться технологические вопросы и вопросы обеспечения товарно-материальными ценностями. На заводе считают, что механизм необходимо развивать и с его помощью решать вопросы оперативного ремонта оборудования, обеспечения расходными материалами, необходимой оснасткой и инструментом.

После изучения и тщательного анализа эффективности проводимых мероприятий оптимизации службы диспетчеризации на ПСЗ "Янтарь" реализацию проекта могут распространить на все предприятия ОСК, подчеркнули в пресс-службе корпорации.

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