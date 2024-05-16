Войти
Lenta.ru

Создан прототип дешевого и экологичного аккумулятора

340
0
0
Фото: Linköping University
Фото: Linköping University.

Создана экологичная батарея из цинка и лигнина с ресурсом 8000 зарядок

Шведские ученые заявили о прорыве в разработке батареи на основе цинка и лигнина с рекордным ресурсом. Исследование опубликовано в журнале Energy & Environmental Materials.

Прототип аккумулятора создан из цинка и лигнина — двух экономически эффективных и экологически чистых материалов. Созданные батареи по плотности сравнимы со свинцово-кислотными аккумуляторами, однако не являются токсичными. Также батарея стабильна, то есть она рассчитана на восемь тысяч циклов заряда с сохранением емкости более 80 процентов.

«Хотя литий-ионные батареи полезны при правильном обращении, они могут быть взрывоопасными, их сложно перерабатывать, также они проблематичны с точки зрения окружающей среды», — отметили авторы. Батареи на основе цинка и лигнина обойдутся значительно дешевле в производстве, что имеет большое значение для рынков развивающихся стран.

По словам ученых, в ряде стран третьего мира, расположенных возле экватора, солнце садится около шести часов вечера — таким образом, солнечные панели перестают собирать энергию. В этом случае могут пригодиться экологичные и недорогие аккумуляторы.

«И цинк, и лигнин очень дешевы, и аккумулятор легко подлежит вторичной переработке», — отметили авторы исследования. Прототип новой батареи имеет небольшие размеры, в будущем ученые запланировали разработать полноценные аккумуляторы для солнечных панелей.

В начале мая инженеры Корейского ведущего научно-технического института (KAIST) заявили о разработке дешевой батареи на основе натрия. Получившийся аккумулятор значительно дешевле классических батарей, так как натрий в тысячу раз более распространен, чем литий.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Швеция
Похожие новости
08.11.2006
Российский МиГ-35 имеет хорошие шансы на победу в индийском тендере, считают в ФСВТС
21.09.2006
Южноафриканский истребитель «Грипен» представлен на выставке «Африка аэроспейс энд дифенс – 2006»
15.09.2006
Успешно завершены испытания спутника ДЗЗ "Ресурс-ДК1"
14.09.2006
Авиакомпания "Эр Франс-КЛМ" заинтересована в приобретении самолетов "Сухой-100"
08.09.2006
"Уралвагонзавод" будет выпускать вагоны по шведской технологии
01.09.2006
Немецкая "оборонка" нацелилась на индийский рынок
23.08.2006
Битва над Бомбеем
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.05 14:28
  • 1350
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.05 14:19
  • 2
Для космонавтов создали дополнительные конечности
  • 16.05 13:36
  • 49
Продолжается разработка перспективного тяжёлого транспортного самолёта "Слон"
  • 16.05 12:55
  • 2724
Как насчёт юмористического раздела?
  • 16.05 12:12
  • 1278
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 16.05 09:38
  • 1
С американского эсминца "Зумвальт" демонтировали 155-мм артустановку
  • 16.05 08:34
  • 2
США вступили в схватку сразу на двух фронтах. Их ждет горькое разочарование (Geopolitika.news, Хорватия)
  • 16.05 02:40
  • 0
Почему опыта СВО (на ее нынешней стадии) НЕДОСТАТОЧНО для выводов ("технических", в том числе) на будущее.
  • 16.05 01:11
  • 0
О борьбе тихоокеанского флота с беспилотниками.
  • 16.05 00:25
  • 0
О реальных уроках хода (и промежуточных результатов) СВО.
  • 15.05 21:13
  • 2
Более 15 кораблей отрабатывают на учениях борьбу с беспилотниками
  • 15.05 18:56
  • 0
Об уроках СВО (на данном этапе ее развития).
  • 15.05 18:24
  • 42
Глава Военного комитета НАТО заявил о необходимости проведения дополнительной мобилизации на Украине
  • 15.05 14:26
  • 0
Украина: мобилизация без мобилизации, выборы без выборов
  • 15.05 12:14
  • 3
Комбриг спецназа призвал создать БПЛА-носитель для FPV-дронов и внедрить в ВС России