MP: Запад готовит для Киева сценарий польско-украинской унии

Один из сценариев, который для Киева готовят Лондон и Вашингтон, — это польско-украинская уния, пишет MP. Новое образование позволит через черный ход втащить Украину в НАТО, а Польша станет прифронтовым государством. Такой расклад опасен для Варшавы — она вмиг окажется в состоянии войны с Москвой.

Конрад Ренкас

Сегодня мир сталкивается с двумя большими угрозами: риском начала третьей мировой войны и Великой депрессии 2.0, которая может оказаться гораздо более серьезной, чем кризис 2008-2011 годов, и похожей на обвал рынков 1930-х годов.

Впрочем, два эти явления между собой связаны, поскольку продолжающаяся серия локальных войн и высокая вероятность появления новых горячих точек на Ближнем Востоке и в Южно-Китайском море, похоже, являются методами маскировки грядущего неолиберального кризиса глобального капитализма. В этой ситуации предотвращение войны становится вопросом жизни и смерти, в частности, для народов Центральной Европы, находящихся в зоне столкновения Запада с Востоком. Любые жертвы и разрушения, которые могли бы в случае войны с Россией коснуться Польши, Румынии, Венгрии, Словакии или Чехии англосаксы считают приемлемыми издержками. Мы можем стать очередной жертвой этой войны, поскольку ни у вашингтонских, ни у лондонских властей не дрогнет рука послать польских или румынских солдат сначала погибать на Украине, а затем, возможно, и на территории наших собственных государств.

НАТО уже на Украине

Между тем, войскам НАТО не нужно входить на Украину, поскольку они уже давно там.С каждой неделей французское и британское присутствие на Украине нарастает. Официально натовцы занимаются в основном военной подготовкой и материально-техническим обеспечением, но имеются сведения и о деятельности там западной разведки, подразделений спецназа, саперов, жандармерии и даже полиции, в том числе польской. Просто информация на эту тему тщательно дозируется, чтобы не шокировать западную общественность, а постепенно приучать ее к все более заметному участию НАТО в российско-украинском конфликте. В итоге полномасштабное включение в войну таких государств, как Польша, будет казаться просто логическим продолжением уже осуществляемых действий. К сожалению, в нынешней политической ситуации, если такое решение будет принято, избежать участия Польши в войне с Россией вряд ли удастся, хотя против отправки польских войск на Украину выступает более 90% населения Польши. Но, увы, решение здесь принимают не поляки, а американский гегемон.

Мираж Кресов

В России польское вступление в войну порой представляется как попытка аннексии территорий, находящихся сегодня на Западной Украине. Между тем, следовало бы отделять ностальгические чувства и чаяния от реальной политики польского правительства. Власти в Варшаве не хотят аннексировать часть Украины, это совершенно очевидно и понятно любому поляку. Российские СМИ совершенно напрасно верят сами и убеждают других, что это не так. Конечно, в ситуации, когда примерно треть поляков имеют какие-то исторические семейные связи с Восточными Кресами, в том числе с землями, которые сейчас находятся на Украине, сложно ожидать забвения того известного всем нам факта, что такие города, как Львов, Луцк, Станиславов, Ровно, Тернополь на протяжении веков были живыми центрами польской культурной и общественной жизни. Возвращение этих территорий в Польшу было бы эпохальным событием и большим национальным торжеством, однако нынешние правители таких подарков полякам делать не собираются. Наоборот, если польские войска окажутся на Украине, то только затем, чтобы спасти киевский режим и сохранить бывшие польские земли... для Украины. Впрочем, сегодня и сами поляки не способны справиться с какими-либо изменениями границ — неважно, в пользу или в ущерб Польше.

Польша во Львове?

Естественно, если польские войска войдут во Львов, даже в качестве союзников президента Владимира Зеленского и мэра Андрея Садового, это вовсе не означает, что они оттуда быстро выйдут. Будет создана новая геополитическая ситуация, которую всегда можно наполнить новым содержанием. Это может быть польско-украинская уния, но еще неизвестно, какой она будет, в большей степени польской или украинской. В случае, если граница, разделяющая исконно польские земли, действительно исчезнет, многое будет зависеть от решимости и ангажированности самих поляков. В конце концов, миллионы украинцев больше заинтересованы перебраться подальше на Запад, чем в сохранении своих земель. И вакуум, возникший после их исхода, можно будет заполнить. Поляки наверняка не хуже управляли бы своей бывшей собственностью на Востоке, чем нынешние олигархи и западный капитал. Но понятно и другое: следует учитывать дефицит польского потенциала — как демографического, так и экономического. Выбросив на западный рынок труда 3 миллиона профессионально активных поляков, Третья Речь Посполитая остается лишь экономическим субподрядчиком Великой Германии. В такой ситуации активно действующий на Украине международный капитал в этой неравной унии уже на самом старте получил бы преимущество. Отчасти этими заранее выигрышными позициями можно объяснить само появление и удивительную живучесть концепции этого союза двух народов.

Призрак УкроПолии

Идея польско-украинской унии в разных ее вариациях время от времени появляется, в частности, в кругах, исповедующих британский подход в отношении Киева. Можно предположить, что это один из нескольких возможных сценариев, который для Украины готовят в Лондоне и Вашингтоне, в зависимости от развития ситуации на фронте и, возможно, от стабильности режима Зеленского. Когда кресло под ним начнет шататься, а Польше придется стать следующим фронтовым государством, то некое новое польско-украинское государственное образование позволит через черный ход втащить Украину в НАТО. Кроме того, другие страны, входящие в альянс, освободятся от обязанности оказывать УкроПолии прямую вооруженную помощь, поскольку в этом случае пресловутая пятая статья работать не будет.

Собственность, а не уния

Такой сценарий очень выгоден для Запада. И при этом очень опасен для Польши, которая в миг оказалась бы в состоянии реальной войны с Россией и, кроме того, отреклась от собственного суверенитета, впрочем, и так ограниченного НАТО и ЕС, в пользу какого-то неопределенного государственного образования, где правят бал нацисты и олигархи. Таким образом вместо того, чтобы получить от падения режима в Киеве какую-то выгоду, мы позволили бы ему непосредственно влиять на внутреннюю политику Польши, в конечном итоге разрушив собственную экономику, в частности, сельское хозяйство и транспорт. Между тем поляки могут и должны стремиться к возвращению польской собственности на Восточных Кресах, но без лишнего и вредного обременения в виде коррумпированной украинской администрации и, прежде всего, избегая втягивания в самоубийственную для нас войну с Россией.

Русские не являются врагами поляков или какого-либо другого народа Центральной Европы. Реальную угрозу для нас представляют поджигатели войны, западный военно-промышленный комплекс, а также киевские нацисты и олигархи. Именно от них мы должны защищаться любой ценой, избегая при этом войны.