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Известия.ru

Военный эксперт объяснил влияние вспышек на Солнце на работу беспилотников

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Военный эксперт Мингалев: вспышки на Солнце можно сравнить с работой РЭБ

Военный эксперт, политолог Вадим Мингалев 15 мая в беседе с «Известиями» объяснил, как вспышки на Солнце влияют на работу беспилотных летательных аппаратов.


Ранее в этот день генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин рассказал, что военнослужащие Вооруженных сил России, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции, столкнулись с неадекватной работой беспилотников из-за солнечной активности в мае.

По словам Мингалева, вспышки на Солнце можно сравнить с работой систем роадиоэлектронной борьбы (РЭБ). Эти комплексы предполагают использование войсками радиопомех для обмана, нарушения работы или уничтожения вражеских систем связи и управления.

«Возникла определенная проблема. Именно при вспышках на Солнце происходит некая тенденция, которая напоминает работу РЭБ. Дроны теряют управление, оператор дрона получает информацию, что дрон оказывается вне досягаемости. Что касается самой солнечной энергии, то это чисто физическое явление, которое действительно влияет на работу дронов. Теперь есть оптимальная работа для наших ученых, физиков, которые должны противопоставить что-то этому. Я думаю, что работы такие в Российской Федерации ведутся, и ответ всё равно будет. Наши ученые дойдут до стадии, причем в ближайшее время, когда будут противодействовать вот этой солнечной энергии и ее влиянию на дроны», — сказал он.

14 мая на Солнце произошла вспышка самого высокого класса X. Отмечается, что они делятся на пять классов в зависимости от силы рентгеновского излучения — A, B, C, M и X. Они часто сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которые, распространяясь в сторону Земли, могут провоцировать магнитные бури.

Кроме того, 11 мая американский миллиардер Илон Маск заявил, что спутники Starlink из-за геомагнитной бури столкнулись с повышенной нагрузкой. Он обратил внимание, что проходящая геомагнитная буря — крупнейшая за многие годы.

В апреле директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович заявил, что предпосылок к тому, что в ближайшие годы частота и мощность магнитных бурь изменятся, в настоящее время нет. Он отметил, что 2023, 2024, 2025 годы — это эпоха солнечного максимума, и это бывает примерно раз в 11 лет, однако этот цикл идет с низкой активностью.

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