BZ: лишь одна пятая часть населения Польши готова защищать свою родину

Европейские политики ведут себя непоследовательно в отношении Украины иее граждан, пишет автор статьи для BZ. Вместо того чтобы способствовать мирным переговорам, они помогают Киеву отправлять уехавших украинцев на убой. Меж тем опросы показывают: жители стран ЕС и сами в схожей ситуации бежали бы от призыва.

Согласно недавнему исследованию, проведенному в апреле 2024 года, лишь около 11% граждан Польши были бы готовы взять в руки оружие в случае нападения России на их родину. В аналогичном опросе, проведенном в декабре 2023 года, этот показатель составлял чуть более 15%.

К подобным опросам следует относиться с осторожностью. Не только потому, что их результаты сильно разнятся в зависимости от того, как сформулированы вопросы. Вряд ли кто-то сегодня имеет реальное представление о том, чем обернется для жителей Варшавы или даже Берлина война между Россией и Польшей, а возможно, и другими странами НАТО (спекуляции западных политиков и СМИ о неминуемом нападении России не Европу не имеют под собой абсолютно никаких оснований — прим. ИноСМИ). Смогли бы мы жить в подвалах и бункерах под обстрелами, без электричества и интернета, впроголодь? Или же нормальная жизнь продолжалась бы с некоторыми ограничениями — как это происходит, например, в Киеве? Чем бы отличалась рутина такого военного времени в Польше, Германии и Испании?

Дискуссия об украинской мобилизации

В Европе призыв украинцев в армию организован весьма четко. С середины апреля украинские консульства имеют право отказать гражданам мужского пола, подлежащим призыву, в праве на выезд. Если только они не заявят о своем желании встать на воинский учет за границей, предоставляя актуальные данные, и, в случае необходимости, готовыми быть призванными на фронт. Военнообязанными считаются все украинские мужчины в возрасте от 25 до 60 лет.

После того как об этой договоренности стало известно, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш поспешил заверить Киев, что Варшава готова оказать ему всю необходимую поддержку. Он оставил открытым вопрос, может ли это означать, что польская полиция будет разыскивать украинских граждан мужского пола и передавать их в консульства или даже высылать прямиком на границу. Аналогичная дискуссия сейчас ведется и в самой Германии.

Сидит в кафе и пьет кофе

По этому случаю глава польского Минобороны добавил еще кое-что. Он заявил: "Я думаю, что многие мои соотечественники испытывали и продолжают испытывать возмущение, когда видят молодых украинских мужчин, сидящих в кафе [в Польше]. В то же время они понимают, скольких усилий нам самим стоит поддержка Украины".

Что ж, я мужчина в возрасте от 25 до 60 лет. Я верю, что справедливость можно восстановить с помощью переговоров, а не оружия. В связи с этим я вполне реально могу представить, что в случае худшего я сбегу сам и выпью кофе в кафе за границей. И что тогда?

Сегодня нам нужно восстановить мир в Европе

Неужели мне придется внезапно опасаться полиции приютившей меня страны, которая только что любезно приняла меня как спасающегося от войны беженца? Возможно, мне следует говорить по-английски, а не на родном языке, чтобы не так бросаться в глаза. И избегать зрительного контакта с другими посетителями кафе. В конце концов, кто-нибудь может осудить меня, возмутившись, как и все они, тем, что их деньги используются для отправки оружия в мою страну, в то время как я вот так просто пью кофе.

Такие представления навевают воспоминания о самых мрачных главах нашей европейской истории. Более того. Слова, подобные словам Косиняка-Камыша, заставляют меня беспокоиться о том, что еще до того, как разразится новая европейская война, социальная сплоченность будет глубоко подорвана. Недоверие, страх и осуждение распространятся по всему континенту.

В связи с предстоящими выборами в Европарламент я вспоминаю, что единая Европа была задумана как обещание солидарности: "Никогда больше не будет войны". Сегодня нам нужно восстановить мир у нас дома. Именно поэтому я лично хочу видеть в Европарламенте политиков, которые будут стремиться к этому всеми силами и вопреки всем препятствиям.

Автор: Станислав (Стэн) Штрасбургер — писатель, переводчик и культуролог. Он специализируется на вопросах европейской политики, культурной памяти и общества. Его художественный репортаж "Полночь в Донецке" был недавно опубликован в переводе. Его последний роман "Рассказчик" был опубликован на немецком языке в 2018 году (в 2009 году на польском и в 2014 году на арабском). Автор родился в Варшаве и в настоящее время живет попеременно в Берлине, Варшаве и Гранаде. Он также является членом совета общества "Humanismo Solidario".