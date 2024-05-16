Войти
ТАСС

Курс оператора БПЛА включат в программу военно-полевых сборов казаков в Ростовской области

310
0
0
Оператор БПЛА
Оператор БПЛА.
Источник изображения: © РИА Новости / Станислав Красильников

В 2023 году в военно-полевых сборах принял участие 1 061 казак Всевеликого войска Донского

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 мая. /ТАСС/. Подготовку операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) впервые включат в программу военно-полевых сборов казаков, которые планируется провести в Ростовской области в сентябре 2024 года. Об этом журналистам сообщил заместитель губернатора региона, атаман войскового казачьего общества "Всевеликое войско Донское" Сергей Бодряков.

"В этом году мы проведем военно-полевые сборы, как положено, с теорией, практикой, со стрельбами. В этом году расширим географию дисциплин и нормативов этих сборов, включим и подготовку по беспилотным летательным аппаратам, включим и работу дополнительных инструкторов по тактической медицине", - сказал Бодряков.

По его словам, проведение таких сборов в прошлом году вызвало большой интерес среди казаков. "В первую очередь, после проведения военно-полевых сборов некоторые казаки приняли решение идти участвовать в спецоперации в наши казачьи подразделения. Постараемся привлечь к сборам командиров наших подразделений казачьих для того, чтобы поделились опытом с казаками, которые прибудут на сборы. Будем проводить, однозначно, такое мероприятие, это будет сентябрь", - отметил войсковой атаман.

Он уточнил, что в прошлом году в военно-полевых сборах принял участие 1 061 казак Всевеликого войска Донского. Они проводились на полигоне Кадамовский в Ростовской области.

  

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Проекты
БПЛА
Похожие новости
07.11.2006
КНР на авиасалоне в Чжухае представляет новые разработки
06.11.2006
На авиасалоне в Китае МНПК "Авионика" впервые представляет за рубежом новые системы управления для истребителей Су-35 и МиГ-29К/КУБ
02.11.2006
Россия поставит малоразмерные двигатели для индийских БЛА "Лакшья"
01.11.2006
Компания Сухой начинает "осторожно продвигать" Су-35 на китайский рынок
05.10.2006
Космическая оборона России возрождается
02.10.2006
На выставке СИНПРОДЕ-2006 Аргентина продемонстрировала беспилотный летательный аппарат "Кабур"
26.09.2006
ФГУП «Рособоронэкспорт» на аргентинской выставке-симпозиуме «SINPRODE -2006»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.05 14:28
  • 1350
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.05 14:19
  • 2
Для космонавтов создали дополнительные конечности
  • 16.05 13:36
  • 49
Продолжается разработка перспективного тяжёлого транспортного самолёта "Слон"
  • 16.05 12:55
  • 2724
Как насчёт юмористического раздела?
  • 16.05 12:12
  • 1278
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 16.05 09:38
  • 1
С американского эсминца "Зумвальт" демонтировали 155-мм артустановку
  • 16.05 08:34
  • 2
США вступили в схватку сразу на двух фронтах. Их ждет горькое разочарование (Geopolitika.news, Хорватия)
  • 16.05 02:40
  • 0
Почему опыта СВО (на ее нынешней стадии) НЕДОСТАТОЧНО для выводов ("технических", в том числе) на будущее.
  • 16.05 01:11
  • 0
О борьбе тихоокеанского флота с беспилотниками.
  • 16.05 00:25
  • 0
О реальных уроках хода (и промежуточных результатов) СВО.
  • 15.05 21:13
  • 2
Более 15 кораблей отрабатывают на учениях борьбу с беспилотниками
  • 15.05 18:56
  • 0
Об уроках СВО (на данном этапе ее развития).
  • 15.05 18:24
  • 42
Глава Военного комитета НАТО заявил о необходимости проведения дополнительной мобилизации на Украине
  • 15.05 14:26
  • 0
Украина: мобилизация без мобилизации, выборы без выборов
  • 15.05 12:14
  • 3
Комбриг спецназа призвал создать БПЛА-носитель для FPV-дронов и внедрить в ВС России