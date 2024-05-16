Курс оператора БПЛА включат в программу военно-полевых сборов казаков в Ростовской области

В 2023 году в военно-полевых сборах принял участие 1 061 казак Всевеликого войска Донского

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 мая. /ТАСС/. Подготовку операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) впервые включат в программу военно-полевых сборов казаков, которые планируется провести в Ростовской области в сентябре 2024 года. Об этом журналистам сообщил заместитель губернатора региона, атаман войскового казачьего общества "Всевеликое войско Донское" Сергей Бодряков.

"В этом году мы проведем военно-полевые сборы, как положено, с теорией, практикой, со стрельбами. В этом году расширим географию дисциплин и нормативов этих сборов, включим и подготовку по беспилотным летательным аппаратам, включим и работу дополнительных инструкторов по тактической медицине", - сказал Бодряков.

По его словам, проведение таких сборов в прошлом году вызвало большой интерес среди казаков. "В первую очередь, после проведения военно-полевых сборов некоторые казаки приняли решение идти участвовать в спецоперации в наши казачьи подразделения. Постараемся привлечь к сборам командиров наших подразделений казачьих для того, чтобы поделились опытом с казаками, которые прибудут на сборы. Будем проводить, однозначно, такое мероприятие, это будет сентябрь", - отметил войсковой атаман.

Он уточнил, что в прошлом году в военно-полевых сборах принял участие 1 061 казак Всевеликого войска Донского. Они проводились на полигоне Кадамовский в Ростовской области.