Sky: президент Чехии считает необходимым остановить боевые действия на Украине

Петр Павел отметил, что в Европе не желают конфликта между Россией и НАТО

ЛОНДОН, 15 мая. /ТАСС/. Президент Чехии Петр Павел в интервью телеканалу Sky News высказался за прекращение боевых действий на Украине и начало переговоров о послевоенном устройстве.

"Необходимо остановить войну и начать дискутировать о будущем [послевоенном] устройстве", - сказал президент, отвечая на вопрос, должна ли Украина сейчас начать переговоры с РФ и прекратить боевые действия.

Павел считает "наивным" представление, что Киев в обозримой перспективе сможет вернуть территорию, занятую РФ. "Мы должны быть реалистами", - сказал он. Стороны конфликта, по его словам, в ходе переговоров после прекращения боевых действий должны достичь компромисса в урегулировании ситуации. "Должен быть [выработан] компромисс, но не без согласия Украины, России и стран, которые будут гарантом этого соглашения", - уточнил президент.

Он отметил, что НАТО не может разместить солдат на Украине. Это означало бы конфликт между Россией и Североатлантическим альянсом. "Никто в Европе не желает этого конфликта", - подчеркнул Павел.

По его словам, поставки западного оружия на Украину осуществляются так, чтобы избежать дальнейшей эскалации. Они, по его мнению, достаточны для решения задач, стоящих перед ВСУ. "Мы, [осуществляя] поставки, очень осторожны. Мы должны оценивать риск эскалации", - сказал чешский лидер. Он не исключил возможность неудачи Киева в случае продолжения конфликта.

Украина, по словам чешского лидера, может претендовать на вступление в НАТО после завершения конфликта. "Мы должны прийти к урегулированию [конфликта], к восстановлению мира в регионе, и тогда мы сможем говорить о потенциальном членстве Украины", - сказал президент.