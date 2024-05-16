Путин представил Белоусова командующим войсками военных округов

Путин представил министра обороны Белоусова командующим войсками военных округов
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с командующими войсками военных округов представил нового министра обороны Андрея Белоусова.
"Новым министром обороны назначен Белоусов Андрей Рэмович", — сказал президент.
Назначение Белоусова связано с тем, что расходы на военную составляющую растут, в этом году они составят 8,7 процента ВВП, пояснил глава государства.
Владимир Путин
При увеличении военных расходов все социальные обязательства должны исполняться, подчеркнул президент. Он уточнил, что речь идет о развитии образования, здравоохранения, поддержке ветеранов, обеспечении пенсионного обслуживания.
В то же время расходы на оборону дают толчок развитию промышленности, подчеркнул Путин.
Владимир Путин
Президент добавил, что Андрей Белоусов прекрасно понимает, как вписать экономику силового блока в общую экономику страны.
Кроме того, он поблагодарил Сергея Шойгу за работу по строительству новых вооруженных сил. Путин уточнил, что экс-министр будет вести комиссию ВПК при президенте и заниматься организацией работы Федеральной службы по сотрудничеству с зарубежными странами.
Во вторник Владимир Путин утвердил Андрея Белоусова на посту главы Минобороны. Бывшего руководителя ведомства назначили секретарем Совета безопасности.
Андрей Белоусов находится на государственной службе с 2006 года. В 2006-2008 годах он был заместителем министра экономического развития. В 2008-2012 годах Белоусов стал директором департамента экономики и финансов правительства России. В 2012-2013 годах работал на должности министра экономического развития. В июне 2013-го Белоусов стал помощником президента, а в июне 2018 года его переназначили на этот пост. В январе 2020-го Андрей Белоусов получил должность первого заместителя председателя правительства.
О ходе СВО и работе Генштаба
Глава государства на встрече также отметил, что все поставленные перед военными задачи выполняются, работа идет по плану.
Владимир Путин
Президент уточнил, что изменений в Генеральном штабе ВС России нет и не планируется, этот блок боевой работы сложился и действует успешно.
Защита людей в приграничье
Глава государства указал, что Киев регулярно атакует мирное население в приграничных регионах России. При этом ВСУ поступают так с 2014 года, когда Москва пыталась урегулировать конфликт мирными средствами.
Владимир Путин
Российский лидер добавил, что в войсках нужно еще многое сделать, но быстрая реакция на требования времени вселяет уверенность, что задачи будут решены.