Путин утвердил новый состав правительства РФ

Путин подписал указы о составе нового кабинета министров

МОСКВА, 14 мая/ Радио Sputnik. Президент РФ Владимир Путин подписал указы о назначениях вице-премьеров и министров нового правительства, сообщается на сайте Кремля.

Российское правительство формировалось по новой процедуре, предусмотренной в 2020 году поправкой к Конституции РФ.

Глава государства назначил:

Дениса Мантурова – первым вице-премьером;

Татьяну Голикову – вице-премьером, ответственным за социальный блок и Федеральное агентство по делам национальностей;

Александра Новака – вице-премьером по топливно-энергетическому комплексу и экономическому блоку;

Виталия Савельева – вице-премьером, курирующим транспортную отрасль;

Алексея Оверчука – вице-премьером, ответственным за международные вопросы;

Дмитрия Патрушева – вице-премьером, курирующим сельское хозяйство и экологию;

Марата Хуснуллина – вице-премьером, курирующим строительство и региональное развитие;

Дмитрия Чернышенко – вице-премьером, курирующим науку и высшее образование, туризм, спорт, культуру и СМИ;

Дмитрия Григоренко – вице-премьером, курирующим финансовую и контрольно-надзорную сферу, цифровое развитие и связь, антимонопольную политику, а также руководителем аппарата правительства;

Юрия Трутнева – вице-премьером, полномочный представителем президента в Дальневосточном федеральном округе.

Федеральными министрами назначены:

Андрей Белоусов – министр обороны;

Сергей Лавров – министр иностранных дел;

Владимир Колокольцев – министр внутренних дел;

Константин Чуйченко – министр юстиции;

Александр Куренкова – глава МЧС;

Роман Старовойт – министр транспорта;

Антон Алиханов – министр промышленности и торговли;

Сергей Цивилев – министр энергетики;

Оксана Лут – министр сельского хозяйства;

Михаил Дегтярев – министр спорта;

Антон Силуанов – министр финансов;

Антон Котяков – министр труда и социальной защиты;

Александр Козлов – министр природных ресурсов и экологии;

Михаил Мурашко – министр здравоохранения;

Сергей Кравцов – министр просвещения;

Ольга Любимова – министр культуры;

Валерий Фальков – министр образования и науки;

Максим Решетников – министр экономического развития;

Ирек Файзуллин – министр строительства и ЖКХ;

Максут Шадаев – министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций;

Алексей Чекунков – министр по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Также Путин назначил директоров служб:

Сергей Нарышкин – директор Службы внешней разведки (СВР);

Виктор Золотов – директор Росгвардии;

Александр Бортников – директор Федеральной службы безопасности;

Дмитрий Кочнев – директор ФСО;

Линец Александр – начальник Главного управления специальных программ президента.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что Путин во вторник проведет встречу с новым составом правительства.

Радио Sputnik также сообщило, что Путин подписал указы о назначении в руководстве администрации президента.