Путин утвердил новый состав правительства РФ

Путин подписал указы о составе нового кабинета министров
МОСКВА, 14 мая/ Радио Sputnik. Президент РФ Владимир Путин подписал указы о назначениях вице-премьеров и министров нового правительства, сообщается на сайте Кремля.
Российское правительство формировалось по новой процедуре, предусмотренной в 2020 году поправкой к Конституции РФ.
Глава государства назначил:
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Дениса Мантурова – первым вице-премьером;
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Татьяну Голикову – вице-премьером, ответственным за социальный блок и Федеральное агентство по делам национальностей;
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Александра Новака – вице-премьером по топливно-энергетическому комплексу и экономическому блоку;
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Виталия Савельева – вице-премьером, курирующим транспортную отрасль;
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Алексея Оверчука – вице-премьером, ответственным за международные вопросы;
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Дмитрия Патрушева – вице-премьером, курирующим сельское хозяйство и экологию;
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Марата Хуснуллина – вице-премьером, курирующим строительство и региональное развитие;
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Дмитрия Чернышенко – вице-премьером, курирующим науку и высшее образование, туризм, спорт, культуру и СМИ;
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Дмитрия Григоренко – вице-премьером, курирующим финансовую и контрольно-надзорную сферу, цифровое развитие и связь, антимонопольную политику, а также руководителем аппарата правительства;
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Юрия Трутнева – вице-премьером, полномочный представителем президента в Дальневосточном федеральном округе.
Федеральными министрами назначены:
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Андрей Белоусов – министр обороны;
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Сергей Лавров – министр иностранных дел;
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Владимир Колокольцев – министр внутренних дел;
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Константин Чуйченко – министр юстиции;
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Александр Куренкова – глава МЧС;
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Роман Старовойт – министр транспорта;
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Антон Алиханов – министр промышленности и торговли;
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Сергей Цивилев – министр энергетики;
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Оксана Лут – министр сельского хозяйства;
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Михаил Дегтярев – министр спорта;
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Антон Силуанов – министр финансов;
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Антон Котяков – министр труда и социальной защиты;
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Александр Козлов – министр природных ресурсов и экологии;
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Михаил Мурашко – министр здравоохранения;
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Сергей Кравцов – министр просвещения;
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Ольга Любимова – министр культуры;
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Валерий Фальков – министр образования и науки;
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Максим Решетников – министр экономического развития;
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Ирек Файзуллин – министр строительства и ЖКХ;
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Максут Шадаев – министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций;
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Алексей Чекунков – министр по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Также Путин назначил директоров служб:
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Сергей Нарышкин – директор Службы внешней разведки (СВР);
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Виктор Золотов – директор Росгвардии;
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Александр Бортников – директор Федеральной службы безопасности;
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Дмитрий Кочнев – директор ФСО;
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Линец Александр – начальник Главного управления специальных программ президента.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что Путин во вторник проведет встречу с новым составом правительства.
Радио Sputnik также сообщило, что Путин подписал указы о назначении в руководстве администрации президента.