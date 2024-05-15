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РИА Новости

Путин утвердил новый состав правительства РФ

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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Климентьев

Путин подписал указы о составе нового кабинета министров

МОСКВА, 14 мая/ Радио Sputnik. Президент РФ Владимир Путин подписал указы о назначениях вице-премьеров и министров нового правительства, сообщается на сайте Кремля.

Российское правительство формировалось по новой процедуре, предусмотренной в 2020 году поправкой к Конституции РФ.

Глава государства назначил:

  • Дениса Мантурова – первым вице-премьером;

  • Татьяну Голикову – вице-премьером, ответственным за социальный блок и Федеральное агентство по делам национальностей;

  • Александра Новака – вице-премьером по топливно-энергетическому комплексу и экономическому блоку;

  • Виталия Савельева – вице-премьером, курирующим транспортную отрасль;

  • Алексея Оверчука – вице-премьером, ответственным за международные вопросы;

  • Дмитрия Патрушева – вице-премьером, курирующим сельское хозяйство и экологию;

  • Марата Хуснуллина – вице-премьером, курирующим строительство и региональное развитие;

  • Дмитрия Чернышенко – вице-премьером, курирующим науку и высшее образование, туризм, спорт, культуру и СМИ;

  • Дмитрия Григоренко – вице-премьером, курирующим финансовую и контрольно-надзорную сферу, цифровое развитие и связь, антимонопольную политику, а также руководителем аппарата правительства;

  • Юрия Трутнева – вице-премьером, полномочный представителем президента в Дальневосточном федеральном округе.

Федеральными министрами назначены:

  • Андрей Белоусов – министр обороны;

  • Сергей Лавров – министр иностранных дел;

  • Владимир Колокольцев – министр внутренних дел;

  • Константин Чуйченко – министр юстиции;

  • Александр Куренкова – глава МЧС;

  • Роман Старовойт – министр транспорта;

  • Антон Алиханов – министр промышленности и торговли;

  • Сергей Цивилев – министр энергетики;

  • Оксана Лут – министр сельского хозяйства;

  • Михаил Дегтярев – министр спорта;

  • Антон Силуанов – министр финансов;

  • Антон Котяков – министр труда и социальной защиты;

  • Александр Козлов – министр природных ресурсов и экологии;

  • Михаил Мурашко – министр здравоохранения;

  • Сергей Кравцов – министр просвещения;

  • Ольга Любимова – министр культуры;

  • Валерий Фальков – министр образования и науки;

  • Максим Решетников – министр экономического развития;

  • Ирек Файзуллин – министр строительства и ЖКХ;

  • Максут Шадаев – министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций;

  • Алексей Чекунков – министр по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Также Путин назначил директоров служб:

  • Сергей Нарышкин – директор Службы внешней разведки (СВР);

  • Виктор Золотов – директор Росгвардии;

  • Александр Бортников – директор Федеральной службы безопасности;

  • Дмитрий Кочнев – директор ФСО;

  • Линец Александр – начальник Главного управления специальных программ президента.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что Путин во вторник проведет встречу с новым составом правительства.

Радио Sputnik также сообщило, что Путин подписал указы о назначении в руководстве администрации президента.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
МЧС
Росгвардия
Персоны
Лавров Сергей
Мантуров Денис
Нарышкин Сергей
Путин Владимир
Силуанов Антон
Проекты
2020-й год
Арктика
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