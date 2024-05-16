Польша продолжает переговоры по возможной закупке 32 истребителей-бомбардировщиков F-15EX "Игл-2"

ЦАМТО, 15 мая. Польша продолжает переговоры с Boeing по вопросу возможного приобретения 32 (двух эскадрилий) истребителей-бомбардировщиков F-15EX "Игл-2".

Как напоминает Armyrecognition.com, Польша начала переговоры с американской компанией Boeing по вопросу потенциального приобретения 32 ед. F-15EX после проведения в Кельце Международной выставки оборонной промышленности MSPO-2023 (5-8 сентября 2023 года).

По данным источников в компании Boeing, в начале 2024 года переговоры были проведены с представителями Агентства вооружений МНО Польши и руководством ВВС страны. Представитель Boeing Роб Новотны заявил в интервью польскому ресурсу Defence24, что переговоры, среди прочего, были сосредоточены на возможных инвестициях в польскую оборонную промышленность. Обсуждалось сотрудничество с военным авиастроительным заводом №2 (WZL-2 – Wojskowe Zaklady Lotniczne) и консорциумом "Польская оружейная группа" (PGZ – Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.).

В ходе очередных обсуждений будут рассмотрены новые области возможного сотрудничества, в частности, в производстве компонентов и инженерных работах для F-15EX, а также техническом обеспечении самолетов. Как подчеркнул Р.Новотны, переговоры могут привести к созданию польской цепочки поставщиков комплектующих для этих самолетов и расширению промышленной базы Boeing в Польше.

Как отмечает Armyrecognition.com, интерес Польши к F-15EX является частью планов по более широкой модернизации парка военной авиации. Начальник штаба ВВС Польши генерал Иренеуш Новак ранее отмечал, что нынешние возможности недостаточны для парирования современных угроз и в целом ВВС потребуется не менее десяти истребительных эскадрилий или 160 самолетов. В настоящее время F-16, а также уже заказанные F-35A и F/A-50, сформируют (после поставки) восемь эскадрилий. То есть переговоры с Boeing связаны с планами на будущее.

Информация о новых переговорах появилась вскоре после того, как компания Lockheed Martin объявила, что первые самолеты F-35A "Гусар" для ВВС Польши, как ожидается, будут собраны к следующему лету в Форт-Уэрте (шт.Техас), а затем будут передислоцированы в Форт-Смит (шт.Арканзас) для обучения польских летчиков.

С момента начала конфликта на Украине в феврале 2022 года Варшава вложила значительные средства в модернизацию парка военной техники. Среди значительных закупок: танки M2 "Абрамс" и K2 "Блэк Пантер", боевые вертолеты AH-64E V6 "Апач Гардиан", РСЗО HIMARS и K239 "Чунму", САУ K9 "Тандер", боевые самолеты FA-50, а также, как минимум, два шведских самолета ДРЛО Сааб-340 "Эриай".