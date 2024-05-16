Разработка Ростеха повысит надежность и помехоустойчивость загоризонтной связи до 6000 км

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал технологию, которая позволяет повысить надежность и помехоустойчивость коротковолновой радиосвязи вне прямой видимости на расстоянии до 6000 км. Решение успешно опробовано при организации связи с летательными аппаратами, которые находились на значительном отдалении от центра управления.

Предложенный инженерами Научно-производственного предприятия «Полет» холдинга «Росэлектроника» способ разнесенного приема сигнала позволяет организовать связь одновременно на нескольких частотах и уплотнить передаваемую информацию без ухудшения ее достоверности. Новая технология обеспечивает передачу радиоволн по многолучевому каналу, их прием разнесенными в пространстве антенными элементами и последующее суммирование полученных сигналов. Система может применяться для повышения надежности и помехоустойчивости радиолиний КВ-диапазона двойного назначения.

«Созданное решение включает разнесение радиоволн по частоте, применение ортогональных сигналов и мажоритарное декодирование. Технология была успешно опробована в ходе испытаний оборудования, разработанного НПП «Полет» для организации связи с летательными аппаратами, находящимися на очень больших расстояниях от центра управления», – рассказал разработчик решения, ведущий научный сотрудник НПП «Полет» Александр Кейстович.

Разработка «Полета» в 2024 году стала победителем премии Нижегородской области имени И.П. Кулибина в номинации «Лучшее изобретение года в сфере электроники, информационно-коммуникационных систем и связи».

НПП «Полет» – один из ведущих в России разработчиков и производителей авиационной радиосвязи военного и гражданского назначения. Среди продуктов предприятия – аппаратура для истребителей Су-57, Су-35С и др. Оборудованием «Полета» оснащены также военно-транспортные Ил-76 различных модификаций, модернизированные самолеты дальней авиации Ту-95, Ту-160. Кроме того, предприятие выпускает оборудование ближней и дальней связи для лайнера МС-21.