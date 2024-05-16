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Применение робота «Скорпион» в ходе СВО показали на видео

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Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО.
Источник изображения: gazeta.ru

«Русские ястребы» показали применение боевого робота «Скорпион-М» в ходе СВО

Российские военные применили робототехнический комплекс для поражения позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ролик, демонстрирующий применение робота-камикадзе в ходе специальной военной операции (СВО), опубликовали в Telegram-канале отряда «Русские ястребы».



На видео показан колесный робот-камикадзе, который приближается к позициям противника в районе Красногоровки. На позициях ВСУ машину взорвали, уничтожив опорный пункт. Отмечается, что комплекс применяли «Русские ястребы» совместно с военнослужащими 110-й бригады первого армейского корпуса.

«Успешный эпизод применения "Скорпиона-М" показал высокую надежность и проходимость робототехнического транспортного средства, а также его боевую эффективность при выполнении задач по уничтожению опорных пунктов и огневых средств противника», — говорится в сообщении.

В апреле стало известно, что российские военные впервые в ходе СВО применили штурмовые наземные дроны. Разработанные в рамках частного проекта машины подавляли позиции противника боевыми модулями с автоматическими гранатометами АГС-17.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
АГС-17
Скорпион
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