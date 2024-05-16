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Интерфакс-АВН

Путин заявил, что изменений в структуре Генштаба не будет

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Путин В. В.
Путин В. В.
Источник изображения: Путин В. В.Фото с сайта президента РФ

Москва. 15 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - Изменений в структуре Генерального штаба РФ не планируется, заявил президент России Владимир Путин в среду на встрече с командующими войсками военных округов.

"Что касается Генерального штаба и всей структуры, которые обеспечивают боевую работу, здесь никаких изменений нет и не планируется. Хочу, чтобы это было всем понятно", - сказал Путин.

"Блок боевой работы, он сложился, он функционирует ритмично, действует успешно, и здесь никаких изменений не предполагается", - заявил президент. Министром обороны РФ назначен Андрей Белоусов. Президент РФ назначил его предшественника Сергея Шойгу секретарем Совбеза РФ, прежде занимавший эту должность Николай Патрушев назначен помощником президента РФ, он будет курировать вопросы кораблестроения.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Патрушев Николай
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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