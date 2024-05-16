Эксперт прогнозирует появление киберкомандования в ВС РФ с приходом Белоусова

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Полноценное киберкомандование может появиться в ВС РФ с приходом Андрея Белоусова на должность министра обороны РФ, так как киберпространство становится самостоятельной сферой боевых действий. Такое мнение выразил в колонке для ТАСС военный аналитик, главный редактора журнала "Национальная оборона", директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко.

"Есть и другие направления, которые нуждаются в совершенствовании. Это в том числе информационное противоборство. Речь не только о работе с иностранными СМИ, массмедиа, но и адресное воздействие на центры принятия решений противника таким образом, чтобы заставить, подтолкнуть его двигаться в нужном нам направлении. К сожалению, войны всегда будут сопровождать человечество, пока существуют современные государства. Поэтому облик будущей войны и какая армия нужна для ее ведения - это важная составляющая стратегии военного ведомства. С приходом Белоусова в структуре Вооруженных сил России может появиться и полноценное киберкомандование, учитывая, что киберпространство становится самостоятельной сферой боевых действий, что уже общепризнано", - заявил Коротченко.

По мнению эксперта, Минобороны не должно замыкаться "само в себе". "По некоторым темам необходима внешняя экспертиза, зачастую критическая. Кстати говоря, Белоусов с таким подходом и докладывал [президенту РФ Владимиру] Путину о проблеме беспилотников в стране. Доклад прозвучал диссонансом на фоне радушных рапортов и докладов. Человек быстро, эффективно разобрался, доложил, обозначил узкие места и вышел с предложением, как проблему сдвинуть с мертвой точки. Проблема с беспилотниками была очевидна, но не для всех. Почему? Отдельный вопрос. С этим надо разбираться", - добавляет Коротченко.