Путин заявил о стремлении РФ решить конфликт на Украине мирным путем

Россия всегда стремилась и будет в дальнейшем нацелена урегулировать украинский кризис дипломатическими способами. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 15 мая на встрече с командующими войсками военных округов.

«С 2014 года, когда мы пытались мирными средствами урегулировать этот конфликт, ничего, к сожалению, не получилось, и мы вынуждены были приступить к защите наших людей на этих территориях с помощью вооруженных сил», — сказал президент.

Он указал, что чем выше эффективность работы российских военных на линии соприкосновения, тем больше становится шансов на дипломатическое решение конфликта.

На встрече с командующими войсками присутствовал экс-министр обороны России Сергей Шойгу. Путин поблагодарил его за строительство Вооруженных сил (ВС) РФ и придание им нового облика. 12 мая президент предложил назначить бывшего первого вице-премьера Андрея Белоусова главой Минобороны России. В тот же день Путин подписал указ, по которому Шойгу стал секретарем Совета Безопасности РФ.

Ранее 15 мая Путин в интервью китайскому информационному агентству «Синьхуа» напомнил, что Россия по-прежнему остается открытой к диалогу по мирному урегулированию украинского конфликта, несмотря на то, что украинские политики демонстрируют нежелание вести переговоры для поиска дипломатических способов.

Вопросы разрешения кризиса на Украине планируется обсудить на конференции, которая пройдет 15–16 июня в швейцарском городе Бюргенштоке. Организаторы в Берне сообщили, что Россия не приглашена присутствовать на мероприятии «на данном этапе», но в целом без ее участия мирные переговоры «немыслимы».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что все дискуссии на этом саммите пройдут без стремления к реальному результату. Российская дипмиссия в Швейцарии назвала грядущую конференцию продавливанием «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 29 марта 2022 года в Стамбуле. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября 2022 года украинский лидер ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.