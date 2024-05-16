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Интерфакс-АВН

Шугаев сообщил, что продолжит работу на посту директора ФСВТС России

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Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев
Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
Источник изображения: © Фото : пресс-служба ФСВТС России

С Дюминым будет полное взаимодействие

Пекин. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев заявил, что продолжит работу на своей должности, с помощником президента по вопросам ОПК Алексеем Дюминым организует полное взаимодействие.

"Слава богу, с вашего позволения, продолжу руководить. ...У меня никаких изменений нет, никаких указаний нет, я как осуществлял полномочия директора федеральной службы, так и остаюсь", - сказал Шугаев журналистам в среду.

Он заявил, что планирует организовать полное взаимодействие с помощником президента Алексеем Дюминым, который будет курировать вопросы ОПК.

"Раз он будет отвечать за военно-промышленный комплекс, раз этот вопрос у него будет в ведении, конечно, у нас будет полное взаимодействие. Оно, кстати, осуществлялось всегда с администрацией президента. Это было во времена, когда помощником был Кожин, и после его ухода функционал отчасти перешёл к Юрию Викторовичу Ушакову", - сказал Шугаев.

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Страны
Китай
Россия
Компании
ФСВТС РФ
Персоны
Шугаев Дмитрий
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