Успехи в Работино: чем важно продвижение ВС РФ на запорожском направлении

Украина лишилась единственного завоевания своего прошлогоднего контрнаступления

Потеря украинскими формированиями Работино на запорожском направлении практически обнулила их единственный успех в ходе прошлогоднего контрнаступления, рассказали опрошенные «Известиями» эксперты. Помимо прочего, это негативно повлияет на боевой дух украинских войск и политического руководства. Взятие российскими Вооруженными силами этой территории под контроль значительно укрепляет нашу оборону на южном направлении и создает предпосылки для дальнейшего наступления.

Велика потеря

Российские войска взяли под полный контроль населенный пункт Работино Запорожской области. Об этом в среду 15 мая объявило Минобороны России.

— Подразделениями группировки войск «Днепр» полностью освобожден населенный пункт Работино Запорожской области и нанесено поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ, 121-й бригады теробороны, 23-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области, Никополь Днепропетровской области и Золотая Балка Херсонской области, — сообщили в ведомстве.

— Надо сказать, что мы взяли не Работино, а территорию, на которой находилось Работино, — рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. — Потому что это мертвая зона, на которой невозможно ни закрепиться, ни удержаться. Контроль над ней означает, что взяли соседние высоты. И это окончательно обнуляет результаты прошлогоднего наступления ВСУ. В прошлом году Украина почти четыре месяца штурмовала Работино, смогла в него зайти, и для них это был главный успех. Для украинцев это была серьезная точка, с которой в случае дальнейшего наступления, например, в этом году, можно было сразу вклиниваться в «линию Суровикина». А если они сейчас потеряли ее, то им придется начинать все заново. Потому что перед Работино идет низина, на которой они удержаться уже не смогут.

Учитывая, что Работино было единственным успехом в прошлогоднем украинском контрнаступлении, и они его потеряли, теперь может упасть моральный дух не только ВСУ, но и их политического руководства, рассказал «Известиям» доцент кафедры РЭУ им. Плеханова, полковник Александр Перенджиев.

— Сейчас российские передовые части освобождают населенные пункты и продвигаются, а основные силы еще не вступали в бой. В то время как противник пытается закрыть пробелы на фронте наемниками и переброской своих резервов, — уточнил он. — Работино — своеобразный символ нашего успеха. Показатель того, что мы движемся вперед, постепенно перемалывая силы ВСУ. Никто никого не торопит, но наступательная работа идет. И, кстати, это заставляет нервничать и киевский режим, и руководство НАТО. Мы все это время сдерживали огромную силу всего коллективного Запада. И сдержали, а сейчас наступаем, опять же, не против ВСУ, а против сил всего коллективного Запада.

Эксперт также предположил, что с потерей Работино противник может усилить сопротивление, выстраивая временные оборонительные сооружения.

Многие месяцы боев

Село Работино впервые перешло под контроль российской группировки войск в марте 2022 года, вскоре после начала специальной военной операции. Тогда в населенном пункте и вокруг него начались ожесточенные бои.

После начала украинского летнего контрнаступления 2023 года Работино стало «самой горячей точкой» на Запорожском направлении, поскольку находилось на первой линии российской обороны. У ВСУ была задача прорваться к стратегически важному городу Токмаку, который расположен на перекрестке дорог. Одна из них ведет к Мариуполю и Азовскому морю, другая — к Мелитополю, временно административному центру российской Запорожской области. Чтобы достигнуть своих целей, украинским формированиям нужно было взять Работино под контроль.

В августе прошлого года подразделениям ВСУ удалось охватить Работино с севера, но прорвать российскую оборону не получилось. Противник ввел в бой достаточно большие силы. Также активно действовала артиллерия. Ситуация тогда была крайне напряженной.

«Работино, в принципе, не существует. Это только нанесённый на карту населённый пункт, а в природе больше такого населённого пункта нет, потому что там такие ожесточённые бои, что есть только остовы от домов и разрушенные конструкции», — сказал тогда глава Запорожской области Евгений Балицкий.

17 августа Украина ввела в бой на запорожском направлении основные подразделения так называемой тактической группы «Марун», которые были оснащены танками Challenger, БМП Marder и БТР Stryker.

В конце 2023 года украинские боевики попали в «огневой мешок». Военкоры тогда рассказывали, что село стало крупнейший «кладбищем» танков и другой бронетехники XXI века. Совокупно Украина потеряла там 219 автомобилей, около 150 единиц танков и БМП, БТР и бронемашин, включая поставленные западными странами немецкие Leopard-2 и британские Challenger-2, а также десятки тысяч военнослужащих.

В начале 2024 года бои в районе Работино продолжались. 29 февраля Минобороны сообщило, что российские войска закрепились на опорных пунктах противника внутри населённого пункта. А 30 апреля стало известно, что основные силы ВСУ оставили село.

Юлия Леонова

Роман Крецул