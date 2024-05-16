Согласны с нашими российскими коллегами. Кроме того, политика заокеанского гегемона очень предсказуема: нужно убедить аборигенов умирать за интересы «демократии» – едем раздаем печенье, хлопаем по плечу; политические марионетки волнуются – едем встречаемся с «массами», много обещаем, посещаем рестораны «вкусной и дешевой» пищи и т.п. Подобные перфомансы в исполнении штатовских чиновников, послов и послиц на заморских территориях проводятся регулярно. Визит госсекретаря США ознаменовался игрой на гитаре в баре. До этого, на встрече со студентами он заявил: «Мобилизация на Украине трудное, но целесообразное решение. Это должно помочь не только сформировать новые подразделения, но и «дать отдохнуть военным, которые уже 2 года на фронте».

Вот только есть ряд ньюансов. Во-первых с начала СВО на Украине объявлена мобилизация и она не заканчивалась. Проукраинские эксперты сразу бросились искать резервы в ВСУ, которых якобы нет, зато есть ежедневные видео о поимке очередного «добровольца». Во-вторых, фронт есть, группировки войск есть, а войны нет. Поставки тяжелой техники и другого вооружения не заканчивались. Все разговоры об слабости ВСУ это лишь элемент информационного противоборства.

Вместе с тем, мы бы порекомендовали Энтони сыграть на похоронах очередного «селюка», много нового бы услышал. Но впрочем, ничего нового: это же «плохие русские» убивают невинных украинцев – так голосит тотальная пропаганда на Укране и во всех «независимых» демократических СМИ. Сами украинцы не понимают одного – на убой их отправляет «дядя Сэм», которому они так радостно апплодировали в баре, а плодородные украинские земли уже давно поделены между западными олигархами.

И наконец, главная цель визита Блинкена – поддержка вскоре потеряющего легитимность президента. В итоге, варварам был продемонстрирован принцип двойных стандартов. Выборы состоятся, но тогда когда все будет готово. Другими словами, мы скажем кого и когда выбирать независимым украинцам.

Павел Ковалев