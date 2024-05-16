Лидер КНДР ознакомился с новой тактической ракетной системой, которая вскоре поступит на вооружение КНА

Источник изображения: topwar.ru

Корейская Народно-Демократическая Республика относится к числу тех немногих государств, против которых в течение десятилетий действуют всяческие не только односторонние, но и международные, принятые на уровне ООН, санкции. Однако эта изоляция не мешает экономике страны не просто держаться на плаву, но и добиваться определенных успехов, особенно в части создания и производства различных, достаточно передовых вооружений.

Если об успехах Северной Кореи в невоенных отраслях известно очень мало в силу закрытости информации, то новинки ВПК все лидеры династии Ким не просто курируют лично, но и достаточно охотно их демонстрируют всему миру. Объясняется это в основном тем, что КНДР де-юре все еще находится как бы в состоянии гражданской войны с Республикой Корея и открыто противостоит США и их союзникам в регионе, прежде всего Японии.

Еще в феврале 2005 года КНДР впервые открыто заявила о создании в стране ядерного оружия. В октябре следующего года был произведен первый испытательный ядерный взрыв. В апреле 2012 года в Конституцию республики были внесены поправки о ядерном статусе страны.

Немалое значение северокорейское руководство уделяет развитию ракетных технологий. Хотя основатель Корейской Народно-Демократической Республики, Ким Ир Сен, выступал за всеобщее ядерное разоружение. Но что делать, когда маленькому государству много лет противостоят такие враги, как США, а значит и НАТО с региональными сателлитами.

Более того, в декабре 2012 года КНДР успешно запустила свой первый спутник, тем самым став десятой страной в мире, осваивающей космическое пространство. Причем спутник был выведен на орбиту при помощи ракеты-носителя, созданной северокорейскими инженерами. В этом отношении КНДР опередила Южную Корею, которая считается не только экономически, но и технологически высокоразвитой страной.

Очередное достижение национального военно-промышленного комплекса как всегда лично проинспектировал председатель КНДР Ким Чен Ын. Государственное Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) Северной Кореи сообщает, что глава государства вчера ознакомился с новой тактической ракетной системой, которая вскоре поступит на вооружение ракетных соединений западной оперативной группы Корейской народной армии (КНА). Судя по опубликованным снимкам, новые ракетные системы уже массово производятся.

Источник изображения: topwar.ru

Северокорейский лидер выразил большое удовлетворение результатом производства на предприятиях ВПК в первом полугодии нынешнего года. Глава КНДР также отметил, что все планы по производству вооружений в 2024 году будут непременно выполнены с учетом «подготовки армии к войне», дословно пишет ЦТАК.

После этого заявления Ким Чен Ына многие официальные лица в Сеуле, Токио и Вашингтоне явно в очередной раз сильно напряглись. Ну а что делать, не работают их санкции, достаточно посмотреть на то, что происходит в нашей стране в последние два года.