Войти
Lenta.ru

Российские «Грачата» обеспечат испытания ледокола «Евпатий Коловрат»

343
0
0
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России.

МО РФ: катера «Грачонок» обеспечивают госиспытания ледокола «Евпатий Коловрат»

Безопасность при проведении государственных испытаний новейшего дизель-электрического ледокола «Евпатий Коловрат» на Камчатке обеспечивают противодиверсионные катера проекта 21980 «Грачонок». Об этом рассказали в Министерстве обороны России (МО РФ).

«Экипажи катеров выполняют мероприятия безопасной стоянки и обороны судна на рейде при проведении испытаний ходовых узлов и механизмов ледокола, а также при выполнении посадок и взлетов вертолетов на палубу. Особое внимание уделяется противоборству с беспилотными летательными аппаратами и безэкипажными катерами», — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что сейчас проходит заключительный этап государственных испытаний аэронавигационного оборудования «Евпатия Коловрата», который войдет в состав Тихоокеанского флота (ТОФ) в ближайшее время.

Ледокол «Евпатий Коловрат» проекта 21180М предназначен для выполнения задач материально-технического обеспечения, патрулирования и круглосуточной проводки кораблей Военно-морского флота в ближней арктической зоне.

В феврале в Минобороны сообщили, что построенный на предприятии «Судостроительная фирма "Алмаз"» для ТОФ «Евпатий Коловрат» войдет в состав флота в первой половине 2024 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
21180
21180М
21980 Грачонок
ТОФ
Похожие новости
14.12.2020
Возвращаемся в океан: каким был 2020 год для флота России
25.12.2019
"Вооружение — не игра в шахматы". Какую технику армия России получила в 2019 году
19.12.2018
От "Кобры" до "Ярсов". Чем вооружилась армия России в 2018 году
13.12.2018
В Петербурге построят новый ледокол для ВМФ России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.05 14:28
  • 1350
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.05 14:19
  • 2
Для космонавтов создали дополнительные конечности
  • 16.05 13:36
  • 49
Продолжается разработка перспективного тяжёлого транспортного самолёта "Слон"
  • 16.05 12:55
  • 2724
Как насчёт юмористического раздела?
  • 16.05 12:12
  • 1278
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 16.05 09:38
  • 1
С американского эсминца "Зумвальт" демонтировали 155-мм артустановку
  • 16.05 08:34
  • 2
США вступили в схватку сразу на двух фронтах. Их ждет горькое разочарование (Geopolitika.news, Хорватия)
  • 16.05 02:40
  • 0
Почему опыта СВО (на ее нынешней стадии) НЕДОСТАТОЧНО для выводов ("технических", в том числе) на будущее.
  • 16.05 01:11
  • 0
О борьбе тихоокеанского флота с беспилотниками.
  • 16.05 00:25
  • 0
О реальных уроках хода (и промежуточных результатов) СВО.
  • 15.05 21:13
  • 2
Более 15 кораблей отрабатывают на учениях борьбу с беспилотниками
  • 15.05 18:56
  • 0
Об уроках СВО (на данном этапе ее развития).
  • 15.05 18:24
  • 42
Глава Военного комитета НАТО заявил о необходимости проведения дополнительной мобилизации на Украине
  • 15.05 14:26
  • 0
Украина: мобилизация без мобилизации, выборы без выборов
  • 15.05 12:14
  • 3
Комбриг спецназа призвал создать БПЛА-носитель для FPV-дронов и внедрить в ВС России