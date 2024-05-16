ВСУ ударили по Крыму десятью ракетами ATACMS. Что известно об этом оружии?

Российская ПВО ночью перехватила 10 ракет ATACMS над Крымом

Ночью 15 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Крыму десятью снарядами Army Tactical Missile System (ATACMS) американского производства. Все оперативно-тактические ракеты над полуостровом были успешно перехвачены российскими дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО).

По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, несколько ракет были сбиты средствами противовоздушной обороны (ПВО) над морем и в районе аэродрома Бельбек.

Спасательной службой Севастополя потушено возгорание от упавших осколков в районе села Полюшко. Повреждения гражданской инфраструктуры на данный момент не зафиксированы Михаил Развожаев губернатор Севастополя

В Минобороны России действия Киева назвали попыткой совершить террористическую атаку на объекты на территории России.

В Крыму после атаки ВСУ рассыпались суббоеприпасы ракет ATACMS

Утром 15 мая Развожаев сообщил о несдетонировавших суббоеприпасах, рассыпавшихся вследствие поражения российскими средствами ПВО ракет ATACMS.

Суббоеприпас M74 представляет из себя стальную оболочку, заполненную взрывчатым веществом. При столкновении с целью и взрыве каждый суббоеприпас дает большое количество стальных фрагментов. Радиус поражения 15 метров Михаил Развожаев губернатор Севастополя

Глава Севастополя призвал показать детям фотографии суббоеприпасов, которые он опубликовал в канале. Руководитель региона предупредил, что в случае обнаружения таких фрагментов жителям Крыма ни в коем случае нельзя их поднимать и необходимо сообщить о находке по номеру 112.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов. Источник: iz.ru

Российские системы ПВО способны сбить ракеты ATACMS

Как заявил в апреле в беседе с «Лентой.ру» капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, Россия способна сбивать ракеты ATACMS. Военный эксперт заметил, что если ВСУ были переданы ракеты дальностью 300 километров, то это расстояние от Украины до Крымского полуострова.

Но стоит заметить, что чем дальше летит ракета, тем меньше взрывчатки она несет на себе. Потому что она тратит на топливо свой ресурс. Это закон логики. Я думаю, даже сложнее сбить крылатые ракеты типа Storm Shadow. Но и они сбиваются Василий Дандыкин капитан первого ранга запаса

Он же отметил опасность суббоеприпасов ракет ATACMS, которые в кассетном исполнении могут содержать взрывоопасные шарики. Эксперт допустил, что Украине могли быть поставлены изделия с просроченным сроком хранения.

По оценке Аналитического центра по вопросам воздушно-космической обороны (АЦ ВКО), сбивать любые имеющиеся в распоряжении ВСУ баллистические ракеты, в том числе ATACMS различных модификаций, способен, в частности, российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Бук-М3».

В анализе экспертов организации отмечается, что полет ракеты ATACMS проходит на высоте 50-60 километров над уровнем моря в разреженной атмосфере, в связи с чем при подлете к поверхности Земли она начинает замедляться. В этом случае потери скорости могут достигать 75-80 процентов.

Тактические баллистические ракеты ATACMS загружают в реактивную систему HIMARS. Источник: U.S. Army/AP

Также ATACMS способны перехватывать ЗРК «Тор» и С-400.

Ракеты ATACMS разрабатывались в 1980-х

Базовая версия MGM-140A ATACMS Block 1 включает систему управления в носовой части, кассетную боевую часть, твердотопливный двигатель и аэродинамические рули. Боевая часть M39 содержит около 950 суббоеприпасов M74, которые могут поражать легкобронированную технику, автомобили, личный состав и радары противника вольфрамовыми осколками. M74 способен поражать живую силу в радиусе 15 метров.

ATACMS хранится в транспортно-пусковом контейнере, снаряжаемом боеприпасом. Для пуска ракет используют реактивные системы залпового огня на гусеничном шасси M270 Multiple Launch Rocket System (MLRS) или колесные M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS).

Гусеничная машина может нести два контейнера с баллистическими ракетами или реактивными снарядами, а HIMARS — один

В 1998 году в США появилась усовершенствованная ракета MGM-140B ATACMS Block 1A, которая отличалась увеличенной до 300 километров дальностью поражения целей. Для этого количество суббоеприпасов M74 уменьшили до 275-300, а систему управления дополнили спутниковой подсистемой NAVSTAR.

Ракеты ATACMS были тайно поставлены Украине

В апреле газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Украина тайно получила более 100 ракет ATACMS и успела использовать их в ходе боевых действий против России. Решение о передаче боеприпасов принял президент Соединенных Штатов Джо Байден. Соответствующие ракеты были включены в мартовский пакет военной помощи Украине без публичных заявлений.