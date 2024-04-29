В России высказались о способности сбивать ракеты ATACMS

Военный эксперт Дандыкин: ракеты ATACMS сбиваемы российскими силами

Американские ракеты ATACMS сбиваемы Вооруженными силами (ВС) России, рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Так в беседе с «Лентой.ру» он высказался о способности уничтожать оружие, переданное Вооруженным силам Украины (ВСУ).

«Судя по сводке Минобороны, пять ATACMS были сбиты за последние сутки. Это показатель того, что эти ракеты вполне себе сбиваемы. Но нам больше работы предстоит — необходимы будут расчеты противовоздушной обороны на разных этапах», — прокомментировал Дандыкин.

Военный эксперт отметил, что если американцы передали ракеты дальностью 300 километров, то это расстояние от Украины до Крымского полуострова.

«Но стоит заметить, что чем дальше летит ракета, тем меньше взрывчатки она несет на себе. Потому что она тратит на топливо свой ресурс. Это закон логики. Я думаю, даже сложнее сбить крылатые ракеты типа Storm Shadow. Но и они сбиваются», — заключил он.

Ранее Министерство обороны России сообщило о перехвате беспилотников и ракет. За последние сутки средства противовоздушной обороны (ПВО) было сбито 46 БПЛА и пять ракет ATACMS производства США.