Войти
Lenta.ru

В России высказались о способности сбивать ракеты ATACMS

230
0
0
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости.

Военный эксперт Дандыкин: ракеты ATACMS сбиваемы российскими силами

Американские ракеты ATACMS сбиваемы Вооруженными силами (ВС) России, рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Так в беседе с «Лентой.ру» он высказался о способности уничтожать оружие, переданное Вооруженным силам Украины (ВСУ).

«Судя по сводке Минобороны, пять ATACMS были сбиты за последние сутки. Это показатель того, что эти ракеты вполне себе сбиваемы. Но нам больше работы предстоит — необходимы будут расчеты противовоздушной обороны на разных этапах», — прокомментировал Дандыкин.

Военный эксперт отметил, что если американцы передали ракеты дальностью 300 километров, то это расстояние от Украины до Крымского полуострова.

«Но стоит заметить, что чем дальше летит ракета, тем меньше взрывчатки она несет на себе. Потому что она тратит на топливо свой ресурс. Это закон логики. Я думаю, даже сложнее сбить крылатые ракеты типа Storm Shadow. Но и они сбиваются», — заключил он.

Ранее Министерство обороны России сообщило о перехвате беспилотников и ракет. За последние сутки средства противовоздушной обороны (ПВО) было сбито 46 БПЛА и пять ракет ATACMS производства США.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
SCALP
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Похожие новости
31.05.2023
Воздушные тревоги: ВКС России нанесли удар по украинским аэродромам
25.05.2023
ЗРК С-350 «Витязь» впервые сбил самолеты ВСУ в автоматическом режиме
18.05.2023
«Кинжальная» боль: как был уничтожен американский ЗРК Рatriot
17.05.2023
Небесный сход: ПВО России впервые сбила британскую ракету Storm Shadow
22.07.2019
Война расставляет все точки над i
30.10.2015
Расследование РБК: сколько тратит Россия на войну в Сирии
01.07.2009
Новинки парижского салона
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.04 11:18
  • 1100
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 29.04 09:48
  • 22
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине
  • 29.04 09:06
  • 19
Глава Военного комитета НАТО заявил о необходимости проведения дополнительной мобилизации на Украине
  • 29.04 09:01
  • 2712
Как насчёт юмористического раздела?
  • 28.04 20:57
  • 7
Основатель Amazon объявил о создании тяжелой космической ракеты
  • 28.04 20:12
  • 140
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 28.04 20:02
  • 1248
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 28.04 19:50
  • 296
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 28.04 19:46
  • 30
Производитель раскрыл характеристики новейших авиационных средств поражения "Гром"
  • 28.04 19:42
  • 115
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 28.04 19:26
  • 91
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 28.04 19:24
  • 3
Миномет "НОНА-М1" получил новый снаряд
  • 28.04 19:15
  • 5
БМП-3: королева пехоты
  • 28.04 19:00
  • 5
Видео: зенитная ракета "358" сбила американский беспилотник Scan Eagle
  • 28.04 18:44
  • 5
Неизбежность Тайваня