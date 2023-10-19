Войти
Lenta.ru

Названы способные сбить ATACMS комплексы

522
0
+1
Зенитный ракетный комплекс «Бук»
Зенитный ракетный комплекс «Бук».
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО), включая зенитные ракетные комплексы «Тор», «Бук» и С-400, могут сбить американскую баллистическую ракету ATACMS (Army Tactical Missile System). Способные противостоять ракете системы назвал военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с «Известиями».

«Ракеты ATACMS никаких преимуществ Украине не дадут. Наши системы ПВО готовы их сбивать, там ничего сложного нет. Летают эти ракеты по баллистической кривой на дальность 136 километров, никаких ухищрений там нет, чтобы обойти систему противовоздушной обороны. Поэтому если наши комплексы, те же "Тор" или "Бук", я уже не говорю про С-400, обнаружат эту ракету, то они ее обязательно собьют», — сказал он.

По мнению эксперта, вокруг любых поставок вооружения Украине создается рекламный шум, который уже сопровождал поступление в арсеналы Киева реактивных систем залпового огня HIMARS, танков и ракет Storm Shadow.

Ранее в октябре немецкий журналист Юлиан Репке сообщил, что США передали Киеву ракеты ATACMS без GPS, так как российские комплексы радиоэлектронной борьбы успешно справляются с вооружением на основе этой системы.

В этом же месяце главный редактор портала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко допустил, что США могли передать Киеву старые модификации ATACMS с дальностью пуска 150-300 километров и кассетной боевой частью.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
HIMARS
SCALP
С-400 Триумф
Проекты
GPS
Тор ЗРК
Похожие новости
19.10.2023
Военный эксперт заявил о наличии у РФ возможности сбивать ATACMS
09.10.2023
Бесконечная история: могут ли ракеты ATACMS изменить ситуацию на Украине
04.07.2023
США создают новые риски для сухопутного коридора в Крым
24.04.2023
Американское оружие опозорило США на Украине. Россия не оставила ему шансов
24.02.2023
«В зоне СВО многое придется менять». Как бороться с новыми американскими бомбами
05.12.2022
Проблемы на фронте чудо-оружием не решить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.10 17:20
  • 56177
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.10 17:10
  • 109
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 19.10 16:19
  • 10
Российские Telegram-каналы: ВСУ нанесли удар ракетами ATACMS по аэродрому армейской авиации ВКС РФ в районе Бердянска
  • 19.10 16:11
  • 8
Полковник объяснил сложность перехвата американских бомб GLSDB
  • 19.10 14:49
  • 1
Космонавты осмотрели место утечки на модуле "Наука" с помощью манипулятора ERA
  • 19.10 12:05
  • 1
Военнослужащие ВДВ успешно применяют FPV-дроны для поражения личного состава ВСУ в укрытиях
  • 19.10 06:47
  • 19
Мантуров рассказал о технологических изменениях проекта Ил-112В
  • 19.10 06:40
  • 2660
Как насчёт юмористического раздела?
  • 19.10 06:05
  • 2
Сокращение финансирования строительства атомных ледоколов
  • 19.10 05:31
  • 70
Представлен новый немецкий танк «Пантера KF51»: как «Армата», но без необитаемой башни
  • 19.10 04:33
  • 1
В России разработали турель "Черная вдова", способную распознавать живую силу и технику
  • 19.10 04:21
  • 1
Что может означать отзыв ратификации Россией Договора о запрещении ядерных испытаний
  • 19.10 04:00
  • 1
В Москве представили ракетную установку для борьбы с катерами-камикадзе
  • 19.10 01:38
  • 1
Интервью генерального директора Северной верфи
  • 18.10 22:14
  • 0
Какой ВМФ нужен современной России