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В Германии заметили необычную деталь в переданных ВСУ ракетах ATACMS

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Источник изображения: topwar.ru

Соединенные Штаты передали Вооруженным силам Украины (ВСУ) оперативно-тактические ракеты Army Tactical Missile System без GPS, так как российские комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) успешно справляются с вооружением на основе этой системы. О необычной детали переданных Киеву ракет на странице своего аккаунта в соцсети X (бывший Twitter) рассказал немецкий журналист Юлиан Репке.

По его словам, изначально Вашингтон передал Киеву старую версию дальнобойной ракеты ATACMS с классическим инерциальным наведением. «Причина, конечно, одна: успешное глушение российскими средствами РЭБ большинства вооружений с GPS-наведением», — сообщил Репке.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил о последствиях передачи Украине ракет ATACMS. При этом он отметил, что Белый дом совершил «грубейшую ошибку». «Последствия этого шага, который намеренно скрывался от общественности, будут носить самый серьезный характер. Вашингтон последовательно ведет линию на полное свертывание двусторонних отношений», — заявил дипломат.

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Страны
Германия
Россия
США
Украина
Проекты
GPS
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