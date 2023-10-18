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Названы особенности переданных Украине ракет ATACMS

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Источник изображения: Фото: REUTERS/United States Army/Handout

Дальнобойные американские ракеты ATACMS, которые Вашингтон передал Украине, способны поражать цели на очень большом расстоянии. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал главный редактор портала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко. Он назвал особенности этих боеприпасов.

Существует несколько видов ATACMS, и Киев получит не самые современные, считает военный эксперт.

«В отличие от ракет GMLRS, которыми сейчас стреляет Украина, это другой калибр. Ракета больше, летит дальше. В США существует несколько типов ракет: ракеты с осколочно-фугасными боевыми частями, системы точного наведения — это все современные ракеты. Таких современных ракет у США не хватает, даже последняя поставка на Тайвань у них задерживается. Также есть старые ракеты, которые идут не под списание, а под модернизацию. Это два типа ракет с дальностью пуска 150-300 километров и кассетной частью. Скорее всего, США вместо того, чтобы модернизировать или утилизировать эти ракеты, передадут их Украине», — сказал он.

По разным данным, Пентагон отправит Киеву до 300 таких снарядов, утверждает Дмитрий Дрозденко. Им смогут противостоять российские системы противовоздушной обороны (ПВО), отметил специалист.

Такие ракеты смогут на большую глубину и более серьезно смогут наносить удары по нашим целям. А цели для них — это пункты управления, войска на передислокации, места хранения техники, коммуникационно-логистические узлы. (…) Нам придется сильнее рассредоточивать инфраструктуру, глубже уводить центры управления

Дмитрий Дрозденко

военный эксперт

По информации The Wall Street Journal (WSJ), Украина за последние дни тайно получила небольшое количество американских дальнобойных ракет ATACMS. В свою очередь The New York Times пишет, что они оснащены кассетными боеприпасами.

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сообщил, что Киев уже атаковал этими боеприпасами Бердянск в ночь на 17 октября.

Официально Вашингтон не объявлял об отправке ATACMS Украине. Однако 9 октября стало известно, что американский президент Джо Байден одобрил их передачу.

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Страны
США
Тайвань
Украина
Продукция
GMLRS
Проекты
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