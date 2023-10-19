Войти
Известия.ru

Военный эксперт заявил о наличии у РФ возможности сбивать ATACMS

547
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Литовкин: у РФ есть все возможности для противостояния американским ракетам ATACMS

Вооруженные силы России имеют все возможности для противостояния американским ракетам ATACMS. Об этом 18 октября «Известиям» заявил военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин.


«Ракеты ATACMS никаких преимуществ Украине не дадут. Наши системы ПВО готовы их сбивать, там ничего сложного нет. Летают эти ракеты по баллистической кривой на дальность 136 км, никаких ухищрений там нет, чтобы обойти систему противовоздушной обороны. Поэтому, если наши комплексы, те же «Тор» или «Бук», я уже не говорю про С-400, обнаружат эту ракету, то они ее обязательно собьют», — сказал он.

По мнению эксперта, вокруг любых поступлений вооружения на Украину создается рекламный шум.

«Вот [системы залпового огня] HIMARS появились на Украине — значит, что завтра победа, [танки] Leopard, Abrams, [ракеты] Storm Shadow, теперь вот ATACMS — всё это сбивается, уничтожается. У нас для этого есть все возможности», — заключил Литовкин.

Накануне Белый дом подтвердил передачу Украине ракет ATACMS. Затем украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что данный вид оружия уже был применен Вооруженными силами Украины.

Позже в распоряжении «Известий» появились эксклюзивные кадры обломков одной из таких ракет, которая была сбита.

18 октября член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил «Известиям», что власти Соединенных Штатов Америки постоянно принимают решения, направленные не на урегулирование украинского конфликта, а на эскалацию. Он указал, что эта «помощь» киевскому режиму только усугубляет ситуацию и еще «глубже погружает Украину в пропасть конфликта».

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
HIMARS
SCALP
С-400 Триумф
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
09.10.2023
Бесконечная история: могут ли ракеты ATACMS изменить ситуацию на Украине
25.07.2023
Танковый убой: американские и немецкие бронемашины горят в зоне СВО
13.07.2023
Развязались руки: какой ответ на поставки Киеву кассетных боеприпасов даст РФ
04.07.2023
США создают новые риски для сухопутного коридора в Крым
23.06.2023
Сухопутный коридор в Крым требует дополнительной защиты
02.08.2022
Огонь гасят огнем
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.10 17:20
  • 56177
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.10 17:10
  • 109
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 19.10 16:19
  • 10
Российские Telegram-каналы: ВСУ нанесли удар ракетами ATACMS по аэродрому армейской авиации ВКС РФ в районе Бердянска
  • 19.10 16:11
  • 8
Полковник объяснил сложность перехвата американских бомб GLSDB
  • 19.10 14:49
  • 1
Космонавты осмотрели место утечки на модуле "Наука" с помощью манипулятора ERA
  • 19.10 12:05
  • 1
Военнослужащие ВДВ успешно применяют FPV-дроны для поражения личного состава ВСУ в укрытиях
  • 19.10 06:47
  • 19
Мантуров рассказал о технологических изменениях проекта Ил-112В
  • 19.10 06:40
  • 2660
Как насчёт юмористического раздела?
  • 19.10 06:05
  • 2
Сокращение финансирования строительства атомных ледоколов
  • 19.10 05:31
  • 70
Представлен новый немецкий танк «Пантера KF51»: как «Армата», но без необитаемой башни
  • 19.10 04:33
  • 1
В России разработали турель "Черная вдова", способную распознавать живую силу и технику
  • 19.10 04:21
  • 1
Что может означать отзыв ратификации Россией Договора о запрещении ядерных испытаний
  • 19.10 04:00
  • 1
В Москве представили ракетную установку для борьбы с катерами-камикадзе
  • 19.10 01:38
  • 1
Интервью генерального директора Северной верфи
  • 18.10 22:14
  • 0
Какой ВМФ нужен современной России