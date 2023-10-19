Военный эксперт заявил о наличии у РФ возможности сбивать ATACMS

Литовкин: у РФ есть все возможности для противостояния американским ракетам ATACMS

Вооруженные силы России имеют все возможности для противостояния американским ракетам ATACMS. Об этом 18 октября «Известиям» заявил военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Ракеты ATACMS никаких преимуществ Украине не дадут. Наши системы ПВО готовы их сбивать, там ничего сложного нет. Летают эти ракеты по баллистической кривой на дальность 136 км, никаких ухищрений там нет, чтобы обойти систему противовоздушной обороны. Поэтому, если наши комплексы, те же «Тор» или «Бук», я уже не говорю про С-400, обнаружат эту ракету, то они ее обязательно собьют», — сказал он.

По мнению эксперта, вокруг любых поступлений вооружения на Украину создается рекламный шум.

«Вот [системы залпового огня] HIMARS появились на Украине — значит, что завтра победа, [танки] Leopard, Abrams, [ракеты] Storm Shadow, теперь вот ATACMS — всё это сбивается, уничтожается. У нас для этого есть все возможности», — заключил Литовкин.

Накануне Белый дом подтвердил передачу Украине ракет ATACMS. Затем украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что данный вид оружия уже был применен Вооруженными силами Украины.

Позже в распоряжении «Известий» появились эксклюзивные кадры обломков одной из таких ракет, которая была сбита.

18 октября член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил «Известиям», что власти Соединенных Штатов Америки постоянно принимают решения, направленные не на урегулирование украинского конфликта, а на эскалацию. Он указал, что эта «помощь» киевскому режиму только усугубляет ситуацию и еще «глубже погружает Украину в пропасть конфликта».

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.