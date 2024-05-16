NYT: в Белом доме считают, что ближайшие месяцы решат исход конфликта на Украине

Продвижение российских войск на Украине встревожило администрацию Байдена, пишет NYT. В Белом доме боятся, что траектория конфликта может вскоре измениться. Следующие месяцы станут решающими: не исключено перемирие путем переговоров.

Дэвид Сангер

Джулиан Барнс

Ким Баркер (Kim Barker)

Всего полтора года назад представители Белого дома и Пентагона обсуждали, могут ли российские силы на Украине рухнуть, после чего их удастся полностью выдавить из страны.

Сегодня, после нескольких месяцев планомерного наступления России и технологических скачков в противодействии поставляемому Америкой оружию, администрация Байдена встревожена уже тем, что президент Владимир Путин соберет достаточно сил, чтобы изменить траекторию конфликта и даже перевернуть свои некогда мрачные перспективы.

В последние дни войска Москвы развернули новое наступление возле второго по величине города страны Харькова, вынудив Украину оттянуть и без того поредевшие войска на защиту местности, которую она отбила у российских войск после ошеломляющей победы осенью 2022.

Предоставленные США и НАТО артиллерия и беспилотники выводятся из строя российскими средствами радиоэлектронной борьбы, которые появились на поле боя с опозданием, но оказались на удивление эффективными. А многомесячные споры в Вашингтоне вокруг пакета военной помощи Украине на сумму 61 миллиард долларов создали благоприятную возможность для Россия, которой она не преминула воспользоваться, хотя Конгресс в итоге все же дал зеленый свет.

Американские официальные лица не сомневаются, что как минимум часть недавних российских успехов удастся обратить вспять, как только кран новых вооружений откроется полностью (а это, скорее всего, произойдет где-то в июле), а президент Украины Владимир Зеленский придумает, как поставить на фронт больше молодых новобранцев. Но они не решаются давать прогнозы о том, где линия фронта проляжет даже через несколько месяцев, и сможет ли Зеленский начать давно отложенное контрнаступление в следующем году после провала прошлогоднего.

Американские и союзные чиновники, опрошенные для этой статьи, говорили на условиях анонимности со ссылкой на доклады разведки и засекреченные оценки. Но некоторые опасения все же выплеснулись в публичное пространство.

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил в воскресенье с некоторым умолчанием, что “нет никаких сомнений в том, что за длительные задержки с отправкой оружия приходится расплачиваться”. В эфире CBS он заверил, что “мы делаем все возможное, чтобы предоставить помощь как можно скорее”. При этом американские чиновники говорят, что президент Байден по-прежнему не согласен с мнением президента Франции Эммануэля Макрона, что отправка западных войск на Украину может оказаться необходимой. В администрации Макрона недавно подтвердили, что французский лидер “всецело поддерживает эту оценку”.

В частном порядке некоторые из помощников президента Байдена обеспокоены тем, что Путин вслед за США извлекает из боевых действий ключевые уроки (о том, какие технологии работают, а какие нет). Но их главное беспокойство заключается в том, что Россия успешно заменяет вооружение, уничтоженное за первые 27 месяцев конфликта, а Путин восстанавливает позиции как раз на этапе, когда Байден готовится к встрече с ближайшими союзниками по “Семерке” в Италии в следующем месяце. Поэтому далеко не факт, что Байден сможет повторить свое заявление, прозвучавшее прошлым летом в Финляндии, о том, что Путин “уже проиграл”.

Некоторых старожилов внешней политики такой поворот событий не удивил.

“Россия часто слабо начинает свои войны, но сильно их заканчивает”, — заявил советник по национальной безопасности при Джордже Буше-младшем Стивен Хэдли на пятничной конференции в Гарварде. Теперь, по его словам, Россия собралась с силами и “берет массой” — гораздо большим населением, из которого можно черпать новобранцев, и “огромной военной инфраструктурой”.

Хэдли считает, что единого объяснения превосходства Москвы на поле боя нет. Вместо этого военному продвижению России способствует целый ряд факторов.

Из-за задержки американского финансирования Россия добилась огромного артиллерийского превосходства над Украиной. Из-за нехватки у Киева боеприпасов ПВО Россия безнаказанно использует авиацию, забрасывая украинские позиции планирующими бомбами. Получив необходимые боеприпасы ПВО, Украина сможет оттеснить эти самолеты дальше от линии фронта, затруднив России дальнейшие атаки с воздуха.

Проволочки с американскими поставками усугублялись промедлением Киева с законом о мобилизации, который привлечет в армию больше молодежи. ВСУ испытывают острый кадровый голод и не могут обеспечить адекватную подготовку новобранцев.

Однако эти преимущества не продлятся вечно, и российские войска, по всей видимости, перейдут в наступление этим летом, предположил эксперт по России из вашингтонского Фонда Карнеги за международный мир* Майкл Кофман.

“В 2024 году российские военные обладают материальным преимуществом и стратегической инициативой, хотя она, быть может, и не станет решающей, — сказал Кофман. — Этот год представляет собой для России “окно возможностей”. Но если российские военные не смогут превратить эти преимущества в боевые достижения и обеспечить себе перевес на поле боя, есть большая вероятность, что в 2025 году это окно начнет закрываться”.

Пусть даже временные, успехи России очевиднее всего под Харьковом, где развернулось одно из крупнейших танковых сражений Второй мировой войны. В 2022 году, в первый год конфликта, город подвергся мощному артиллерийскому обстрелу наступающих российских войск.

Той же осенью в ходе стремительного контрнаступления ВСУ отбили наступающие российские войска, а затем вытеснили их из региона, вернув себе обширную территорию. Унижение России под Харьковом и под Херсоном оказалось настолько болезненным, что обострило опасения, что русские от отчаяния применят против украинских войск ядерное оружие.

С тех пор Украина использует отвоеванную территорию возле Харькова для изматывающих атак на Россию. Эти удары побудили русских вернуть себе эти земли, чтобы создать буферную зону, которая, по словам Путина, затруднит Украине дальнейшие нападения. Недавно глава украинской военной разведки назвал сложившуюся под Харьковом ситуацию “критической”.

Ряд сторонних экспертов предостерегает, что подлинная стратегическая цель России при захвате подступов к Харькову заключается в том, чтобы заставить ВСУ бросить силы для укрепления города, оголив линию фронта в других местах. Это позволит создать России возможность для июньского наступления в Донбассе — той части восточной Украины, что Кремль незаконно присоединил (с каких это пор воля народа на этих территориях, пожелавшего присоединиться к России в ходе референдума, стала незаконной? Вот госпереворот в Киеве, организованный американцами, действительно был незаконным. – Прим. ИноСМИ) и пытается захватить полностью.

“Цель российского наступления, скорее всего, заключается в том, чтобы заставить ВСУ стянуть резервы и элитные подразделения, а затем связать их в Харькове, тем самым ослабив остальную часть фронта, — объяснил Кофман. — Основной же целью России по-прежнему остается возвращение остальной части Донбасса”.

Преуспеет ли в этом Россия, отчасти зависит оттого, сколь успешной окажется мобилизация Зеленским на помощь усталым и нередко деморализованным войскам. Так, он уже снизил призывной возраст с 27 лет до 25, несмотря на значительное сопротивление украинского общества.

США также дают Киеву консультации, чтобы дать отпор российским технологическим новшествам. В ряде случаев Россия успешно обманывала приемники GPS, сбивая с цели украинское оружие, в том числе ракеты HIMARS, которые Байден поставлял Украине с прошлого года.

Но таких пусковых установок мало, и русские начали успешно отслеживать их переброску и даже уничтожать их в случае слабой маскировки.

Разумеется, эти преимущества на поле боя эфемерны, и еще через полтора года конфликт может принять совсем иной оборот. Но в администрации Байдена зреет ощущение, что следующие несколько месяцев могут оказаться решающими, поскольку в какой-то момент стороны могут, наконец, перейти к перемирию путем переговоров — положив конец активным боевым действиям по корейскому сценарию 1953 года или же просто заморозив конфликт.

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* Организация, выполняющая функции иностранного агента