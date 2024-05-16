Медведев призвал принимать незабюрокраченные решения по развитию оборонного комплекса

Зампред Совета безопасности РФ призвал принимать незабюрокраченные решения по развитию оборонного комплекса

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Структуры в сфере оборонного комплекса России должны принимать конкретные решения, освобожденные от лишней бюрократии. Это подчеркнул зампред Совета безопасности РФ, первый замглавы Военно-промышленной комиссии (ВПК) Дмитрий Медведев, проводя первое заседание рабочей группы ВПК с участием недавно назначенных министров.

"Решения, которые принимаются, должны быть содержательными, предельно конкретными, незабюрокраченными - поскольку ведомств у нас много, нельзя допускать, чтобы они дублировались или растворялись в бесконечных согласованиях", - заявил Медведев.

"Президент поставил задачу четко скоординировать усилия всех ведомств, которые направлены на укрепление оборонного потенциала нашей страны", - пояснил зампред СБ.