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ТАСС

Минобороны следует "раскрыть", а в Генштабе без перемен. Путин провел военные совещания

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© Вячеслав Прокофьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
© Вячеслав Прокофьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС.
Источник изображения: © Вячеслав Прокофьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Новый министр обороны РФ Андрей Белоусов должен вписать экономику армии в общую экономику страны и "по максимуму раскрыть" военное ведомство для инноваций. Об этом заявил президент России Владимир Путин, который встретился в Кремле с командующими войсками военных округов и провел совещание по развитию оборонно-промышленного комплекса.

Глава государства подчеркнул необходимость "рачительно и эффективно" распоряжаться возросшими тратами на оборону, а также "не допустить никаких перекосов", и заверил, что никаких изменений в работе Генштаба не планируется. ТАСС собрал основные заявления российского лидера.

О "пушках и масле"

  • Соотношение выпускаемой в стране гражданской и военной продукции "должно быть органически вписано в общую стратегию развития Государства Российского".
  • Совокупные расходы на оборону и безопасность в 2024 году составят 8,7% ВВП - не так много, как в Советском Союзе середины 1980-х годов (13%), но "это большой ресурс": "И мы обязаны распорядиться им очень рачительно и эффективно".
  • Возросшие потребности военных должны быть обеспечены "при безусловном соблюдении принципов здоровой экономики": "Мы ни в коем случае не должны допустить никаких перекосов в экономике и в промышленности". Несмотря на рост оборонных расходов, "все социальные обязательства должны быть исполнены перед гражданами".
  • При этом Россия должна быть на шаг впереди в освоении новейших вооружений: "У нас для этого все есть, за последние годы сделано для этого немало. Нужно удвоить, утроить наши усилия на этом направлении".

О задачах Белоусова

  • Возросшими оборонными расходами объясняется и назначение Белоусова министром обороны: "Он прекрасно понимает, что нужно сделать для того, чтобы экономику всего силового блока и министерства обороны как ключевого звена этого блока вписать в общую экономику страны".
  • Новому министру необходимо "по максимуму раскрыть министерство обороны для того, чтобы впитать все самое лучшее, все самое современное, все, что можно и нужно использовать для успешной работы на поле боя". Тем более что в последнее время он "занимался некоторыми вещами двойного назначения, в частности развитием беспилотных летательных и других беспилотных аппаратов".

О кадровых перестановках

  • Кадровые перестановки в российском силовом блоке не должны быть формальными - они призваны обеспечивать успех "боевых подразделений на линии боевого соприкосновения в рамках специальной военной операции".
  • Назначенный секретарем Совета безопасности РФ Сергей Шойгу будет также курировать Военно-промышленную комиссию и Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству: "С учетом того, что в первую очередь мы должны обеспечить потребности наших вооруженных сил. Это сочетание очень тонкое, важное".
  • Денис Мантуров перешел на должность первого вице-премьера, "чтобы показать важность того направления, которым он на протяжении последних лет занимался и занимается сейчас", а одним из направлений работы Алексея Дюмина в качестве помощника президента будет оказание помощи правительству и Ростеху при обеспечении военных "необходимыми средствами вооруженной борьбы".

О руководстве Генштаба

  • "Что касается самого Генерального штаба и всей структуры, которая обеспечивает боевую работу, здесь никаких изменений нет и не планируется. Хочу, чтобы это было всем понятно".
  • Сложившийся "блок боевой работы <...> функционирует ритмично, действует успешно", а российские военные "по всем направлениям постоянно, каждый день улучшают положение".
  • "Чем эффективнее вы работаете на линии боевого соприкосновения, тем больше у нас шансов решить этот вопрос мирным путем. Мы к этому всегда стремились".

 

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