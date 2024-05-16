Опыт Дюмина поможет ему решать задачи кураторства ОПК, считает эксперт

Эксперт Коротченко: опыт Дюмина поможет ему решать задачи кураторства ОПК

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Опыт, полученный Алексеем Дюминым в предшествующий период на государственных и военных постах, поможет ему успешно решать задачи кураторства оборонно-промышленного комплекса в целях увеличения объема и наращивания выпуска инновационных видов вооружений и военной техники, считает главный редактор журнала "Национальная оборона", военный аналитик Игорь Коротченко.

Президент России Владимир Путин назначил Героя России, генерал-полковника Алексея Дюмина своим помощником, освободив от должности губернатора Тульской области. Дюмин будет курировать вопросы оборонно-промышленного комплекса (ОПК), спорта и заниматься тематикой Госсовета.

"В лице Алексея Геннадьевича Дюмина мы имеем достойного и опытного профессионала. Он восемь лет возглавлял Тульскую область, "родину" оборонной промышленности России, и поэтому изнутри детально знает специфику оборонного производства", - отметил Коротченко в беседе с РИА Новости.

Дюмин в свое время командовал Силами специальных операций, затем был начальником Главного штаба - первым заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками РФ, напомнил эксперт.

"То есть он знает и потребности нашей армии в современной продукции оборонно-промышленного комплекса", - добавил Коротченко.

По его словам, надо учесть, что Дюмин по первому высшему образованию – военный инженер, "то есть ему присущ системный подход к решению сложных задач, что, безусловно тоже очень пригодится ему на новом посту".

"Таким образом, полученный огромный опыт на разных должностях поможет Алексею Дюмину в должности помощника главы государства решать задачи куратора ОПК и выпуска инновационной оборонной продукции, тех видов вооружений и военной техники, которые будут определять перспективный облик Вооруженных Сил РФ в течение не только ближайших лет, а, возможно, и десятилетий", - резюмировал Коротченко.