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ТАСС

На "Курганмашзавод" поступит более 600 единиц нового оборудования до конца 2024 года

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Рабочие в литейном цехе "Курганмашзавода"
Рабочие в литейном цехе "Курганмашзавода".
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Кузьмин

Новое оборудование уже задействовано "во всех технологических переделах", сообщили в холдинге "Высокоточные комплексы"

ТАСС, 15 мая. Более 600 единиц нового оборудования в рамках инвестиционного проекта по техническому вооружению получит "Курганмашзавод" холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в Ростех) до конца текущего года. Об этом сообщили ТАСС в холдинге "Высокоточные комплексы".

"В 2024 году заканчивается реализация крупнейшего для предприятия инвестиционного проекта по техническому перевооружению. Если говорить в абсолютных величинах, только в 2023 году было поставлено и введено в эксплуатацию более 250 единиц высокопроизводительного оборудования. А в целом по итогам масштабного инвестпроекта до конца текущего года на завод поступит более 600 единиц современного оборудования. Благодаря реализации мероприятий по техперевооружению к концу этого года мы еще нарастим производственные мощности", - сообщили там.

Как отметили в пресс-службе, новое оборудование уже задействовано "во всех технологических переделах" - сварочном, механообрабатывающем, заготовительном, кузнечно-прессовом, термическом и других. "Параллельно со вводом в эксплуатацию новых агрегатов обновляются и производственные помещения: прокладываются новые коммуникации, электрика, вентиляция, делаются заливные полы, обновляются оконные блоки, - сказали в "Высокоточных комплексах". - Создаются комфортные рабочие места для заводчан. Производственное пространство формируется с учетом современных требований в рамках концепции бережливого производства".

Там отметили, что техническое перевооружение позволит выпускать не только специальную, но и гражданскую продукцию. На "Курганмашзаводе" активно ведется подготовка к началу выпуска давно зарекомендовавших себя гусеничных вездеходов ТМ-140 и многоцелевых коммунально-строительных машин (МКСМ) в модернизированных вариантах, отвечающих современным требованиям и пожеланиям покупателей.

АО "Курганский машиностроительный завод" - крупнейшее предприятие Курганской области, один из лидеров военно-промышленного комплекса России. Единственное в стране предприятие, выпускающее боевые машины пехоты, стоящие на вооружении армий десятков стран мира. 

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Страны
Россия
Компании
Курганмашзавод
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