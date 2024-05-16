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Flotprom

Новейшие британские фрегаты смогут наносить ракетные удары по суше

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Власти Великобритании решили вооружить строящиеся фрегаты нового поколения "Тип-26" и "Тип-31" ракетами для нанесения ударов по сухопутным целям. Об этом заявил министр обороны Соединенного Королевства Грант Шаппс.

Как пояснил глава военного ведомства, причиной этого решения стали изменения в военно-морской оперативной обстановке, в том числе на Ближнем Востоке.

Фрегат "Глазго", Великобритания

UK MoD


"События в Красном море действительно подчеркивают необходимость наличия возможность для нанесения ударов как по морским, так и по сухопутным целям", – цитирует Naval News слова Шаппса.

С ноября 2023 года базирующиеся в Йемене повстанцы-хуситы наносят удары по коммерческим судам и кораблям, следующим по коридору Красное море – Бал-эль-Мандебский пролив – Аденский залив. Для своих атак они используют различные виды вооружения наземного базирования, включая баллистические и крылатые ракеты, а также беспилотные воздушные и надводные системы.

Королевский военно-морской флот Великобритании участвует в операции международной коалиции по обеспечению безопасности гражданского судоходства в этом регионе. В акватории развернуты эсминец "Даймонд" класса "Тип-45" и фрегаты "Ланкастер" и "Ричмонд" класса "Тип-23". Эти корабли оснащены средствами ПВО, но не смогли участвовать в атаках коалиции по объектам хуситов, поскольку не обладают ракетами для нанесения ударов по суше на больших расстояниях.

Фрегаты "Тип-26" изначально спроектированы с использованием американской системы вертикального пуска Mk.41, которая допускает применение различных типов вооружения, включая зенитные, противокорабельные, противолодочные и крылатые ракеты. В состав арсенала "Тип-31" установки Mk.41 изначально не закладывались, но теперь их планируют интегрировать на уже строящиеся и будущие корабли.

В 2017 году компания BAE Systems получила контракт на сумму 3,7 млрд фунтов стерлингов на строительство первых трех фрегатов класса "Тип-26". Тогда предполагалось, что головной "Глазго" введут в строй в 2020 году, но программа столкнулась с рядом технических трудностей. Кроме того, на ситуацию повлияла пандемия коронавируса COVID-19.

Сейчас "Глазго" проходит дооснащение на верфи в Скотстоуне, его передача флоту ожидается в 2026 году. Еще три корабля находятся на разных этапах строительства, а поставка всех восьми заказанных на данный момент фрегатов "Тип-26" завершится к середине 2030-х годов.

Консорциум "Команда-31", возглавляемый британской компанией Babcock, в 2019 году выиграл тендер на поставку британскому флоту пяти многоцелевых фрегатов класса "Тип-31". Одним из главных условий конкурса стала стоимость кораблей – цена поставки каждого из них не должна превысить 250 млн фунтов стерлингов.

Строительство первого фрегата "Венчурер" началось на верфи в Росайте в сентябре 2021 года с церемонии резки стали, а в апреле 2022 года состоялась закладка. Спуск на воду ожидается в 2024 году. В сентябре 2023 года заложили второй корабль этого типа.

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Страны
Великобритания
Йемен
США
Продукция
Mark 41
Компании
Babcock
BAE Systems
Проекты
2020-й год
Разное
Строительство
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