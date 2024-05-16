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ТАСС

Путин заявил, что Россия хочет всеобъемлющего и справедливого урегулирования на Украине

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Источник изображения: Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Президент РФ отметил, что главная проблема - это надежность гарантий со стороны Запада

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Россия открыта к диалогу по Украине для мирного урегулирования конфликта, но переговоры должны учитывать ее интересы и идти вкупе с обсуждением глобальной стабильности и надежных гарантий безопасности. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью агентству Xinhua, текст которого опубликован на сайте Кремля.

"Мы хотим всеобъемлющего, устойчивого и справедливого урегулирования этого конфликта мирными средствами. И открыты к диалогу по Украине", - сказал российский лидер, отметив, что "это должны быть переговоры, учитывающие интересы всех вовлеченных в этот конфликт стран, в том числе и наши интересы".

"Вкупе с серьезным разговором о глобальной стабильности, о гарантиях безопасности и для противоборствующей стороны, и, конечно, для России. Причем это должны быть надежные гарантии", - подчеркнул Путин.

Ненадежность Запада

Российский лидер при этом видит проблемы с надежностью таких гарантий со стороны Запада.

"И главная проблема - это как раз надежность любых гарантий, так как мы имеем дело с государствами, правящие круги которых предпочитают мироустройство не на основе международного права, а "порядок, основанный на правилах", о которых они постоянно говорят, но которых никто не видел, с которыми никто не соглашался и которые, судя по всему, меняются в зависимости от текущей политической конъюнктуры и интересов тех, кто их придумывает", - подчеркнул Путин.

Готовность к переговорам

"Россия готова к переговорам, более того, мы вели эти переговоры", - сказал президент РФ, напомнив, что в апреле 2022 года в Стамбуле российская и украинская делегации подготовили проект будущего мирного соглашения с учетом требований Киева, в том числе по вопросам обеспечения безопасности Украины в будущем.

"Более того, руководитель украинской делегации парафировал основные положения проекта этого документа. Западные партнеры убеждали нас в том, что для окончательного согласования и подписания этого соглашения необходимо создать условия. И главное - отвести российские войска от столицы Украины - от Киева. Мы сделали это. Однако вместо подписания мирного соглашения украинская сторона неожиданно объявила о прекращении переговоров. Как позднее заявили украинские официальные лица, в том числе и потому, что их западные союзники рекомендовали им продолжать боевые действия и совместно с ними добиваться стратегического поражения России", - рассказал Путин. И заверил: "Мы от переговоров никогда не отказывались". 

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
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