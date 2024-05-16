Почему российские войска вдруг смогли продвинуться по направлению к Харькову (The Washington Post, США)

Российские войска добиваются на фронте ошеломительных успехов, пишет WP. Причина — сочетание доблести российской армии и ошибок Украины и США. Читатели признают, что автор статьи прав: "Уничтожить армию России гораздо труднее, чем все мы раньше считали".

Макс Бут

Вашингтон и Киев допустили ошибки, и Москва этим воспользовалась.

В вооруженном конфликте всегда следует ожидать неожиданностей. Украинские силы готовятся к весеннему или летнему российскому наступлению, сосредоточенному на Донбассе на востоке Украины, что явится развитием февральского успеха России при взятии города Авдеевка. Это наступление еще может произойти, но тем временем российские войска предприняли неожиданную трансграничную атаку в Харьковской области на северо-востоке страны.

Примерно пять российских батальонов сумели продвинуться почти на девять километров вглубь Украины всего за несколько дней, захватив несколько деревень и заставив украинскую оборону зашататься. Возможно, это самое быстрое продвижение российских войск с начала украинского конфликта в феврале 2022 года. Генерал-лейтенант Кирилл Буданов, глава украинской военной разведки, охарактеризовал ситуацию в интервью New York Times в понедельник как "находящуюся на грани" и "движущуюся к критической отметке".

Если русские продолжат наступление, они смогут снова оказаться в радиусе досягаемости своей артиллерии до Харькова, второго по величине города Украины. Я посещал Харьков в марте и видел разрушения, нанесенные российской артиллерией в 2022 году. Шрамы российских атак до сих пор видны на многих заброшенных многоэтажных домах на окраинах города (российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. – Прим. ИноСМИ). Было бы ужасно, если бы подобные российские удары повторились. Худшим же сценарием будет падение Харькова. Это все еще маловероятно, но, чтобы спасти город, Украине придется вывести войска из Донбасса, что облегчит продвижение русских в том регионе.

Почему россияне добились такого внезапного успеха? Объяснение заключается в сочетании доблести российской армии и ошибок Украины и США.

Российские войска существенно усовершенствовал свои боевые действия по сравнению с первыми днями конфликта, когда казалось, что они ничего не могут сделать правильно. Они адаптируются к условиям боя, например, используя квадроциклы для быстрого продвижения к украинским позициям, а не полагаясь на громоздкие танки и бронетехнику, которые легко могут быть уничтожены украинскими беспилотниками и артиллерией. Что еще важнее, они используют тяжелые "планирующие бомбы", чтобы стереть с лица земли позиции ВСУ, в то время как их собственные системы радиоэлектронной борьбы глушат украинские беспилотники и ракеты.

Между тем, вооруженные силы Украины понесли значительный ущерб из-за длительной задержки с одобрением Конгрессом нового пакета военной помощи США. Украинские войска обнаружили, что по артиллерийским снарядам они сильно уступают российской армии в соотношении один к десяти, а их боезапас средств ПВО находятся на опасно низком уровне. The Wall Street Journal сообщает, что "за последние шесть месяцев Украина перехватила только около 46% российских ракет по сравнению с 73% за предыдущий шестимесячный период. … А в апреле уровень перехвата российских ракет вообще упал до 30%". Неспособность Украины обеспечить адекватную противовоздушную оборону своих войск на линии фронта означает, что Россия впервые смогла в значительной степени использовать против ВСУ свою боевую авиацию.

Американские боеприпасы и оружие наконец-то начали вновь поступать на Украину после того, как Конгресс утвердил пакет помощи на сумму 61 миллиарда долларов. Но потребуются месяцы, чтобы обеспечить адекватное снабжение всех украинских вооруженных сил. Это создает окна уязвимости, которыми пользуются русские.

Россияне также могут воспользоваться ограничениями США на использование любого американского оружия для нападения на законные военные цели на территории России. Институт изучения войны, вашингтонский аналитический центр, "во многом" винит в последнем успешном наступлении России эти ограничения, которые делают невозможным для ВСУ наносить удары по российским войскам, скопившимся для атак на них всего в нескольких километрах на российской территории. Великобритания сейчас сняла такие ограничения на использование своего оружия, но американские рестрикции такого рода остаются в силе.

Правительство Украины, к сожалению, также непреднамеренно способствовало развитию наступления России, столь медленно увеличивая свои вооруженные силы и строя фортификационные сооружения. Хотя Россия значительно нарастила численность своих войск на Украине и вокруг нее — почти до 500 тысяч (в зоне военной операции в совокупности находятся 617 тысяч российских военнослужащих, сообщил Владимир Путин во время прямой линии. – Прим. ИноСМИ), — Киев по-прежнему имеет на фронте лишь около 200 тысяч военнослужащих. Многие из подразделений ВСУ, воюющие без перерыва уже более двух лет, сильно истощены.

Нехватка живой силы в украинской армии уже давно очевидна, но только в прошлом месяце Рада наконец приняла новый закон о мобилизации. Сейчас Украина планирует создать 10 дополнительных бригад, но их призыв, комплектование, обучение и вооружение займут месяцы — времени у Киева нет.

Украина также скандально медленно укрепляет свои границы и линии фронта. Прошлогоднее украинское контрнаступление застопорилось, потому что российские минные поля, траншеи и заграждения оказались для ВСУ неприступными. Отсутствие соразмерных украинских укреплений теперь позволяет России продвигаться вперед. "У нас практически не было первой линии обороны, — пожаловался каналу ВВС один украинский офицер в Харьковской области. — Русские… просто перешли фронт, не встретив никаких минных полей".

В марте президент Украины Владимир Зеленский наконец объявил об инициативе построить 1800 километров укреплений с тремя линиями обороны. Эти линии сейчас строятся, но их следовало построить много месяцев назад. Такая задержка отражает неспособность Зеленского сделать больше для мобилизации украинского общества. Зато в Киеве и на западе Украины продолжается строительство роскошных многоквартирных домов, хотя страна ведет борьбу за выживание. Всех имеющихся украинских строителей и всю их технику давно следовало отправить на строительство оборонительных укреплений.

Хорошая новость состоит в том, что у Украины еще может быть время оправиться от этих неудач. Строительство новых фортификаций и мобилизация большего количества украинских солдат в сочетании с массовым притоком американского оружия и боеприпасов должны остановить наступление России и стабилизировать линию фронта. Было бы очень полезно, если бы президент Байден снял ограничения на использование американского оружия для нанесения ударов по военным объектам внутри России. Но ситуация сейчас гораздо ужаснее, чем она должна быть, отчасти из-за предсказуемых ошибок со стороны как Киева, так и Вашингтона.

Комментарии читателей

The original

Украина — наш союзник? Правда? Украина – это помойка коррупции. Даже наш нынешний любимец Зеленский начал свою карьеру как протеже коррумпированного и осужденного олигарха Коломойского. Остальная часть украинской элиты столь же ужасна. Она значительно хуже, чем коррумпированная олигархическая система в России. Это все равно, что мы бы объявили центральноамериканскую банановую республику "союзником" только потому что она (в настоящее время) проамерикански настроена! Это ужасно смешно. Все эти коррумпированные иностранные политики не заслуживают никакого доверия... они продаются тому, кто предложит самую высокую цену. Сегодня это Америка. Завтра это может быть Китай. У них нет никаких принципов... кроме тех денег, которые они получают от США/ЦРУ. Их единственные "принципы" — набивать собственные карманы за счет налогоплательщиков США. Мы потратили миллиарды долларов наших налогоплательщиков на конфликт, который Украина не может выиграть. Потому что украинские олигархи, которые управляют этой страной, набивают свои карманы милостями США, и в их интересах, чтобы эта "кормушка" продолжалась как можно дольше.

Vileng

Украина не может выиграть этот конфликт. Россия имеет неограниченный человеческий ресурс, который она может бросить в бой. Русские пережили западные санкции с помощью Китая, Ирана и Северной Кореи. Запад фактически отказался от Украины. Украинская инфраструктура медленно разрушается российской авиацией. Как бы печально и трагично это ни было, Зеленский теперь должен призвать к прекращению огня и вести переговоры о том, что он может получить от этого. Восточная часть Украины будет потеряна. Но лучше это, чем захват или уничтожение всей страны. Тогда западная половина Украины сможет хоть как-то заняться восстановлением, продолжить борьбу с коррупцией (а коррупции там все еще много) и подготовить страну к членству в ЕС, до которого им еще далеко.

Это ситуация, которая была неверно истолкована и ошибочно оценена, особенно Байденом и США. Если мы собираемся сохранить наши демократии на Западе, мы должны быть намного умнее, чем сейчас.

TriffidsAl

Что вы во всем обвиняете республиканцев и Трампа? Войну на Майдане начали не они, а демократы и Нуланд!

MountainBoomer

О чем вы говорите?

TriffidsAl

Я говорю об организованном нами незаконном путче на Майдане в 2014 году и решении Вашингтона направить танки против восточных регионов Украины, которые не признали результаты этого переворота.

gregincolorado

Это лишь первая порция того, что ждет в дальнейшем Украину, если Трамп победит в ноябре. Украина, конечно, не по своему собственному выбору, ведет конфликт, который будет иметь последствия для всей Европы и США, и союзник Путина, Трамп, обязательно попытается "сделать Россию снова великой".

Garvagh

Полная неспособность Запада обеспечить Украину адекватными системами ПВО и ракетами очень прискорбна и очень опасна.

Fender 54

Оказалось, что уничтожить армию России гораздо труднее, чем все мы раньше считали.

Надо было спросить у немцев в 1940-1945 и у французов в 1812-1813 годах!

patrickjeff39

Я думаю, что покойный Киссинджер был прав, когда сказал, что Украина должна отказаться от части своей территории и остановить происходящие в стране разрушения. 60 миллиардов долларов не купят ей мира, который она заслуживает. Киев и Санкт-Петербург были двумя самыми красивыми городами, которые я посетил в этой части планеты, и грустно видеть разрушение большинства прекрасных памятников архитектуры и статуй на Украине. Пришло время договориться о прекращении этого конфликта.

Andy from Suburbia

Согласно "украинским источникам"… Чем больше Украина теряет солдат, тем больше она кричит о российских потерях. Все мы, пережившие вьетнамскую эпоху, знаем, как Северный Вьетнам каждый день проигрывал войну... пока вдруг не пал Сайгон.

Этот конфликт крайне непопулярен на Украине, но все украинские политические партии, которые хотят урегулировать его мирным путем, запрещены. Неудивительно, что в Западной Европе электорат отворачивается от центристских/левых партий к крайне правым, потому что правые предлагают мир, а не бесконечную войну.

Западные СМИ не будут сообщать об антивоенных настроениях, потому что "отважная Украина" — это расхожий нарратив, который может подпитывать военную машину США/НАТО. Мы все уже слышали эту историю раньше в Афганистане, Ираке, Сирии, Ливии и Вьетнаме, и каждая из них имела одинаковый предсказуемый провальный результат. В этих войнах США потратили триллионы долларов налогоплательщиков и заемных средств, породив реки крови в каждой стране, получавшей "поддержку" США. С каждой войной мы наблюдаем постепенное превращение США в крупнейшую в мире страну-должника, а также опустошенную экономику, которая все больше зависит от экспорта оружия и ископаемого топлива, а не промышленных товаров для продажи на конкурентных рынках, чтобы сбалансировать дефицит нашего госбюджета.

Giantsmax

А как вам еще одна такая статья из Европы.

"Где украинские укрепления? По словам руководителя Антикоррупционного центра "Межа" Мартины Богуславец, харьковская областная администрация заплатила миллионы фиктивным строительным компаниям за военные укрепления, которые так и не были построены. Коррупция побеждает на Украине любые фортификации".

SpursFan

Конфликт на Украине —это игра чисел. Сейчас он является борьбой на истощение, и у Украины нет сил, чтобы победить Россию в сражении такого типа.

Единственный способ для США и Европы остановить Россию – это ввести на Украину войска НАТО. Поставки боеприпасов и вооружений без живой силы могут помочь Украине замедлить натиск России, но поражение Киева все равно неизбежно.

Однако прямое участие НАТО в этом военном конфликте представляет собой огромный риск из-за российского ядерного оружия и непредсказуемости российского лидера.

Украина должна серьезно рассмотреть возможность заключения мира с Россией путем переговоров, чтобы положить конец этому кровопролитию.

Will NYC

Эта прокси-война США с Россией по принципу "без сапог НАТО на Украине" идет очень хорошо.

Для Москвы.