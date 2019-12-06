"Бумеранг" задерживается

Перспективные российские бронетранспортёры задержатся ещё минимум на два года. Вчера, 4 декабря, пресс-служба ООО "Военно-промышленная компания" сообщила о завершении предварительных испытаний опытных образцов бронетехники, разрабатываемых в рамках опытно-конструкторских работ "Бумеранг".

"В соответствии с графиком проведения работ по ОКР "Бумеранг", ООО "Военно-промышленная компания" совместно с ГАБТУ и научно-исследовательскими организациями Министерства обороны РФ завершило предварительные испытания опытных образцов. По результатам проведённых испытаний комиссией подписан Акт предварительных испытаний", — сообщили в пресс-службе ООО "ВПК".

"Бумеранг" на испытаниях Источник изображения: milindcom.ru

В ООО "ВПК" указывают, что сборка новых опытных образцов для государственных испытаний уже ведётся: "Это позволит уже в 2022 году после завершения государственных испытаний начать серийное производство унифицированных межвидовых колёсных платформ "Бумеранг".

При этом в конструкцию "Бумерангов" будут внесены изменения. В частности, переделке подвергнется бронекорпус боевых машин: "В связи с изменением конструкции бронированного корпуса платформы "Бумеранг" принято решение о проведении баллистических испытаний и испытаний на противоминную стойкость на полноразмерном макете машины с обновлённым корпусом".

Перспективные боевые машины на базе платформы "Бумеранг" планировалось поставить в войска ещё в 2017 году. В апреле текущего года СМИ сообщили о том, что боевая платформа успешно прошла предварительные испытания и даже превзошла требования, изложенные в техзадании Минобороны РФ.

"Бумеранг" является унифицированной колёсной платформой, на базе которой планируется создание ряда боевых машин для армии. Боевая машина пехоты К-17 на базе платформы "Бумеранг" впервые была показана широкой публике 9 мая 2015 года на московском Параде Победы. Также на этой платформе разрабатывается модель бронетранспортёра К-16.